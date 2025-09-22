Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Khánh Hòa có lợi thế bứt phá kinh tế biển

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành, cho biết đại hội có 396 đại biểu tham dự, đại diện cho gần 74.000 đảng viên. Ông Thành nhấn mạnh, thời gian qua, Đảng bộ tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo của Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, đại hội các xã, phường và đại hội cấp trên cơ sở.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội đã trao tặng lẵng hoa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng chúc mừng đại hội ẢNH: CỔNG TTĐT QUỐC HỘI

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhấn mạnh, với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, đột phá, phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ, quyết tâm chính trị cao và nỗ lực lớn nhằm thực hiện các mục tiêu: nâng tầm vị thế, phát triển toàn diện; xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là một cực tăng trưởng cao của cả nước.

Đồng thời, tỉnh tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần để nhân dân có cuộc sống ngày càng tốt đẹp, hiền hòa và hạnh phúc.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, phát biểu khai mạc đại hội ẢNH: BKH

6 nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Khánh Hòa trong 5 năm qua.

Theo Chủ tịch Quốc hội, kinh tế - xã hội của tỉnh bứt phá với tốc độ tăng trưởng bình quân 8,3%/năm; quy mô GRDP năm 2025 ước vượt 209.000 tỉ đồng. Thu ngân sách tăng bình quân 10,3%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 110 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,74%. Nhiều dự án trọng điểm được triển khai, như: cao tốc Bắc - Nam, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Khu kinh tế Vân Phong… Sau gần 3 tháng triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, toàn bộ 64 xã, phường đã vận hành thông suốt.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại đại hội ẢNH: BKH

Chủ tịch Quốc hội đề ra mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 11 - 12%/năm; GRDP bình quân đầu người và thu ngân sách thuộc nhóm 10 địa phương cao nhất cả nước; cơ bản không còn hộ nghèo.

Để thực hiện, Chủ tịch Quốc hội giao 6 nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp; thực hiện đồng bộ 7 Nghị quyết của Bộ Chính trị; phát triển kinh tế biển với đường bờ biển dài gần 500 km; kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

"Với đường bờ biển dài gần 500 km và 4 vịnh biển có những giá trị đặc biệt như: Vân Phong, Cam Ranh, Nha Trang và Vĩnh Hy, có vùng biển khơi rộng lớn, hàng trăm đảo lớn nhỏ, trong đó có quần đảo Trường Sa và đặc khu Trường Sa, đây là những lợi thế để tỉnh phát triển mạnh kinh tế biển. Khánh Hòa cần xác định phát triển những lĩnh vực trụ cột như công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo, logistics, công nghiệp công nghệ cao; tiếp tục phát triển ngành du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, mang tầm vóc, đẳng cấp quốc tế", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.