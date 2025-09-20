Khai mạc Hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ Việt Nam, các đoàn thể T.Ư

Sáng 20.9, tại Trung tâm Thể thao Ba Đình (Hà Nội), Đảng ủy Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đội tham dự ẢNH: H.N

Dự lễ khai mạc có Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo MTTQ Việt Nam và các đoàn thể T.Ư.

Phát biểu khai mạc hội thao, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể T.Ư lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa sâu sắc, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình xây dựng, củng cố và nâng cao vai trò, vị thế của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư chụp ảnh lưu niệm với các vận động viên tham dự hội thao ẢNH: H.N

Hướng về đại hội với niềm tin, khí thế và kỳ vọng, các hoạt động văn hóa - thể thao được tổ chức không chỉ là dịp biểu dương tinh thần rèn luyện, mà còn là hoạt động chào mừng thiết thực, sinh động và giàu ý nghĩa của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở T.Ư.

Hội thao quy tụ nhiều đoàn vận động viên tiêu biểu đến từ các ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở T.Ư ẢNH: H. N

Lần đầu tiên hội thao được tổ chức để chào mừng một hoạt động đặc biệt ý nghĩa, Hội thao quy tụ nhiều đoàn vận động viên tiêu biểu đến từ các ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở T.Ư tham gia tranh tài ở 3 môn thi đấu: kéo co, pickleball và bóng bàn. Đây là những môn thể thao không chỉ rèn luyện thể lực, sức bền, phản xạ linh hoạt mà còn thể hiện rõ tinh thần đồng đội, sự phối hợp và gắn kết giữa các vận động viên.

"Việc tổ chức hội thao lần này không chỉ nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mà còn là dịp để các ban, đơn vị giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, góp phần củng cố khối đại đoàn kết giữa các ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở T.Ư", ông Nguyễn Xuân Hùng nhấn mạnh.

Sau lễ khai mạc, các đội bước vào thi đấu ở bộ môn kéo co ẢNH: H.N

Theo Ban tổ chức, trong 2 ngày diễn ra hội thao, các đội sẽ thi đấu ở các môn: pickleball, bóng bàn, kéo co với 13 nội dung thi đấu dành cho các lứa tuổi. Cơ cấu giải thưởng gồm 13 giải nhất, 13 giải nhì, 26 giải ba, 5 giải chuyên đề.

Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 2 ngày 22 và 23.9 tại Hà Nội, với sự tham dự của 350 đại biểu.