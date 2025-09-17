Phiên họp do Chủ tịch Hạ viện Malaysia kiêm Chủ tịch AIPA-46 chủ trì với sự tham dự của Trưởng đoàn các Quốc hội thành viên AIPA và Tổng thư ký AIPA.

Đây là hoạt động quan trọng đầu tiên trong khuôn khổ Đại hội đồng AIPA-46 nhằm rà soát và thống nhất chương trình nghị sự, nội dung thảo luận của các ủy ban, danh mục các dự thảo nghị quyết và các nội dung quan trọng khác sẽ được thảo luận và thông qua tại hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên họp Ban điều hành AIPA ẢNH: QUOCHOI.VN

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao công tác chuẩn bị của Malaysia, và khẳng định đoàn Việt Nam ủng hộ, hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Malaysia và các Quốc hội thành viên AIPA, và tích cực đóng góp vào thành công chung của Đại hội đồng AIPA-46, góp phần thúc đẩy phát triển bao trùm và bền vững ở khu vực.

Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao sự ủng hộ của Quốc hội các nước thành viên đối với các dự thảo nghị quyết do Việt Nam đề xuất và trình Đại hội đồng AIPA-46 thông qua nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như kinh tế số và chuyển đổi số, an ninh mạng, tăng cường thương mại nội khối, nâng cao hiệu quả hợp tác với các đối tác…, và phát huy vai trò của ngoại giao nghị viện trong duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực.

Cùng ngày, các đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tham dự Đối thoại ASEAN-AIPA lần thứ 4 với chủ đề "Xây dựng tương lai toàn diện và bền vững", Diễn đàn các nữ lãnh đạo AIPA với chủ đề "Nữ lãnh đạo trong quản trị tương lai: Dẫn dắt chuyển đổi số và phát triển bền vững" và Phiên thảo luận Nghị sĩ trẻ AIPA với chủ đề "Thanh niên hành động".

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có các cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu ẢNH: QUOCHOI.VN

Tại cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Việt Nam hết sức coi trọng ý nghĩa chiến lược của quan hệ với Campuchia cũng như quan hệ giữa ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào.

Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary nhấn mạnh nhân dân Campuchia không bao giờ quên công lao Việt Nam đã giúp Campuchia thoát nạn diệt chủng, tái sinh đất nước Campuchia, hai đất nước luôn kề vai sát cánh trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Hai bên đánh giá cao hợp tác giữa hai nước nói chung cũng như giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng thời gian qua tiếp tục được củng cố và phát triển; trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, trong đó có cả cấp ủy ban, nghị sĩ, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị được duy trì.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh thương mại song phương tăng trưởng mạnh với kim ngạch 7 tỉ USD từ đầu năm đến nay, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái là minh chứng sống động cho hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư ngày một gắn kết giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục phát huy vai trò cơ quan lập pháp hai nước trong thúc đẩy quan hệ song phương; giám sát thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp tích cực triển khai hiệu quả các hiệp ước, hiệp định và thỏa thuận đã ký kết.

Hai Chủ tịch cũng nhấn mạnh đến tiềm năng kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia, nhất là kết nối giao thông, cửa khẩu, thương mại biên giới, qua đó gia tăng hợp tác thương mại, đầu tư. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hơn nữa hợp tác du lịch, giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực đa phương, trong đó có các diễn đàn liên nghị viện, nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Timor-Leste miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao và công vụ của Việt Nam

Tại cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste Maria Fernanda Lay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Việt Nam luôn ủng hộ và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm hay cho Timor-Leste trong quá trình hội nhập vào đại gia đình ASEAN.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste Maria Fernanda Lay ẢNH: QUOCHOI.VN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp và hướng tới sớm nâng quan hệ hai nươc lên tầm cao mới.

Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste Maria Fernanda Lay thông báo Quốc hội Timor-Leste đã phê chuẩn Hiệp định Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ; mong muốn Việt Nam sớm mở đại sứ quán tại Timor-Leste và cảm ơn Việt Nam đã luôn hợp tác bảo đảm an ninh lương thực cho Timor-Lester.

Về hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai Quốc hội thông qua các biện pháp như trao đổi đoàn; chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, hoàn thiện thể chế; chia sẻ thông tin và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động nghị viện; phối hợp giám sát hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước và tạo thuận lợi hợp tác song phương toàn diện, trong đó có kết nối kinh tế, địa phương, doanh nghiệp, giao lưu nhân dân….

Trao đổi về các vấn đề quốc tế, hai bên đều nhấn mạnh đến việc tăng cường hợp tác, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, nhất là trong các vấn đề khu vực, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế và các diễn đàn nghị viện đa phương.