Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Đại hội đồng AIPA-46 và thăm chính thức Malaysia

Trong khuôn khổ chuyến công tác, dự kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tham dự phiên họp Ban Chấp hành AIPA, dự lễ khai mạc và có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể thứ nhất.

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân tại sân bay quốc tế Bunga Raya Complex, thủ đô Kuala Lumpur ẢNH: TTXVN

Đây cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội VN tới Malaysia sau khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện (tháng 11.2024). Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ VN - Malaysia đang ở giai đoạn đặc biệt tốt đẹp với tin cậy chính trị cao, hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ, giao lưu nhân dân gắn bó.

Malaysia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của VN trong ASEAN, đối tác thương mại lớn thứ 9 của VN trên thế giới với tổng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt 14,2 tỉ USD, tăng 12% so với năm 2023. Dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với các lãnh đạo cấp cao của Malaysia.

Chiều 16.9 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người VN tại Malaysia.