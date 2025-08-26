Chiều 25.8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Tổng thư ký Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia ASEAN (AIPA) Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman nhân dịp sang thăm và tham dự các hoạt động của AIPA Roadshow lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn đánh giá cao ý nghĩa của chương trình do AIPA tổ chức từ sáng kiến mà bà Tổng thư ký đã khởi xướng, kết nối thế hệ trẻ đến gần hơn tổ chức AIPA cũng như các sự kiện, hoạt động của AIPA; khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực, trách nhiệm trong AIPA.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng thư ký AIPA Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman ẢNH: TTXVN

Chủ tịch QH nhấn mạnh, ASEAN đang bước vào giai đoạn phát triển mới, triển khai Tầm nhìn Cộng đồng năm 2045 và các chiến lược hợp tác về chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa xã hội và kết nối. Cơ hội là rất lớn, song thách thức cũng không nhỏ, đặc biệt trong bối cảnh cục diện thế giới và khu vực không ngừng biến động phức tạp, khó lường.

Trong bối cảnh đó, các nước ASEAN phải đoàn kết hơn nữa, hợp tác hiệu quả hơn nữa, tận dụng lợi thế, tiềm năng, khai thác các động lực tăng trưởng mới nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Mọi tranh chấp, khác biệt phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên tinh thần đoàn kết truyền thống và các nguyên tắc chung đã nêu trong Hiến chương ASEAN, Hiệp ước Thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (TAC)…

Chủ tịch QH khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào các hoạt động của AIPA, trong đó tập trung thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác nghị viện, hỗ trợ chính sách và hành lang pháp lý cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội bền vững của khu vực. Thông qua AIPA, các nghị viện thành viên có thể cùng nhau xây dựng một nền tảng pháp lý vững chắc, hỗ trợ hiệu quả cho các Chính phủ trong việc hiện thực hóa các cam kết của ASEAN. Quốc hội Việt Nam đang tích cực chuẩn bị, đề xuất một số nội dung về các chủ đề liên quan tại các Ủy ban của AIPA, sẵn sàng tham gia thảo luận, đóng góp vào các dự thảo Nghị quyết, sáng kiến khác do các nghị viện thành viên AIPA đề xuất và Thông cáo chung của Đại hội đồng AIPA-46.