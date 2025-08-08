Lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 58 năm thành lập ASEAN

Lễ thượng cờ ASEAN là thông lệ chính thức được 10 quốc gia thành viên ASEAN cử hành đầy tự hào vào ngày 8.8 hằng năm.

Hoạt động nhằm lan tỏa, quảng bá bản sắc ASEAN, khẳng định quyết tâm đoàn kết và hợp tác vì khát vọng chung về hòa bình và thịnh vượng lâu dài của các quốc gia Đông Nam Á dưới mái nhà chung.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chia sẻ, buổi lễ hôm nay mang một ý nghĩa đặc biệt - kỷ niệm 58 năm thành lập ASEAN, đánh dấu 10 năm thành lập Cộng đồng ASEAN và 30 năm Việt Nam gia nhập đại gia đình ASEAN.

Thứ trưởng cho biết, cột mốc này có ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam đang hướng tới hai mục tiêu, là kỷ niệm 100 năm thành lập đất nước và kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng. Những cột mốc lịch sử này thúc đẩy cam kết của Việt Nam trở thành một quốc gia hùng mạnh và thịnh vượng, không chỉ cho riêng mình mà còn đóng góp ý nghĩa cho ngôi nhà ASEAN và sự thịnh vượng chung của khu vực.

Nêu các thách thức mà ASEAN đang đối mặt, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ chỉ ra, là cạnh tranh chiến lược, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, nền kinh tế toàn cầu gặp những biến động không lường trước, lòng tin chiến lược bị xói mòn, đồng thời làm suy yếu hợp tác đa phương.

Theo Thứ trưởng, vai trò trung tâm của ASEAN chính là câu trả lời cho những thách thức này. Đó là duy trì vị thế là trung tâm của đối thoại và hợp tác khu vực, giữ vững vai trò là động lực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở Đông Nam Á.

"Những thách thức này đòi hỏi những phẩm chất tốt đẹp nhất của chúng ta. Đoàn kết gắn kết chúng ta. Hợp tác củng cố chúng ta. Sáng tạo thúc đẩy chúng ta tiến lên. Lòng dũng cảm định nghĩa tinh thần thực sự của ASEAN. Chúng ta phải phát huy những giá trị này để bảo vệ vị thế trung tâm của ASEAN...", ông Vũ nhấn mạnh.

Dẫn câu tục ngữ "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao", ông Vũ phân tích: Một cây không thể tạo nên núi, nhưng ba cây hợp lại mới tạo nên đỉnh cao. Câu tục ngữ này đã lột tả hoàn hảo bản chất của ASEAN.

Khi tiếng nhạc cất lên, đội nghi lễ quân đội trang trọng đưa cờ ASEAN tiến về phía cột cờ thực hiện nghi thức thượng cờ ẢNH: TUẤN MINH

Buổi lễ mang ý nghĩa đặc biệt, kỷ niệm 58 năm thành lập ASEAN, 10 năm thành lập Cộng đồng ASEAN và 30 năm Việt Nam gia nhập đại gia đình ASEAN ẢNH: TUẤN MINH

Cờ ASEAN mang 4 màu xanh, đỏ, trắng và vàng, với biểu tượng bó 10 thân lá cây lúa ở giữa để thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết, thống nhất giữa các nước thành viên và khát vọng hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng của cả khối ẢNH: TUẤN MINH

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, Bộ Ngoại giao - chỉ cách quảng trường Ba Đình vài bước chân, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam đúng 80 năm trước. Khoảnh khắc lịch sử đó vang vọng những khát vọng về chủ quyền và quyền tự quyết mà ASEAN đang theo đuổi ngày nay

