Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 58 năm thành lập ASEAN

Đậu Tiến Đạt - Tuấn Minh
08/08/2025 12:16 GMT+7

Sáng 8.8, Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ thượng cờ nhân dịp kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (8.8.1967 - 8.8.2025).

Lễ thượng cờ ASEAN là thông lệ chính thức được 10 quốc gia thành viên ASEAN cử hành đầy tự hào vào ngày 8.8 hằng năm. 

Hoạt động nhằm lan tỏa, quảng bá bản sắc ASEAN, khẳng định quyết tâm đoàn kết và hợp tác vì khát vọng chung về hòa bình và thịnh vượng lâu dài của các quốc gia Đông Nam Á dưới mái nhà chung.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chia sẻ, buổi lễ hôm nay mang một ý nghĩa đặc biệt - kỷ niệm 58 năm thành lập ASEAN, đánh dấu 10 năm thành lập Cộng đồng ASEAN và 30 năm Việt Nam gia nhập đại gia đình ASEAN.

Thứ trưởng cho biết, cột mốc này có ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam đang hướng tới hai mục tiêu, là kỷ niệm 100 năm thành lập đất nước và kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng. Những cột mốc lịch sử này thúc đẩy cam kết của Việt Nam trở thành một quốc gia hùng mạnh và thịnh vượng, không chỉ cho riêng mình mà còn đóng góp ý nghĩa cho ngôi nhà ASEAN và sự thịnh vượng chung của khu vực.

Nêu các thách thức mà ASEAN đang đối mặt, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ chỉ ra, là cạnh tranh chiến lược, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, nền kinh tế toàn cầu gặp những biến động không lường trước, lòng tin chiến lược bị xói mòn, đồng thời làm suy yếu hợp tác đa phương. 

Theo Thứ trưởng, vai trò trung tâm của ASEAN chính là câu trả lời cho những thách thức này. Đó là duy trì vị thế là trung tâm của đối thoại và hợp tác khu vực, giữ vững vai trò là động lực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở Đông Nam Á.

"Những thách thức này đòi hỏi những phẩm chất tốt đẹp nhất của chúng ta. Đoàn kết gắn kết chúng ta. Hợp tác củng cố chúng ta. Sáng tạo thúc đẩy chúng ta tiến lên. Lòng dũng cảm định nghĩa tinh thần thực sự của ASEAN. Chúng ta phải phát huy những giá trị này để bảo vệ vị thế trung tâm của ASEAN...", ông Vũ nhấn mạnh.

Dẫn câu tục ngữ "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao", ông Vũ phân tích: Một cây không thể tạo nên núi, nhưng ba cây hợp lại mới tạo nên đỉnh cao. Câu tục ngữ này đã lột tả hoàn hảo bản chất của ASEAN.

Lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 58 năm thành lập ASEAN- Ảnh 1.

Khi tiếng nhạc cất lên, đội nghi lễ quân đội trang trọng đưa cờ ASEAN tiến về phía cột cờ thực hiện nghi thức thượng cờ

ẢNH: TUẤN MINH

Lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 58 năm thành lập ASEAN- Ảnh 2.

Lá cờ ASEAN được kéo lên

ẢNH: TUẤN MINH

Lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 58 năm thành lập ASEAN- Ảnh 3.

Buổi lễ mang ý nghĩa đặc biệt, kỷ niệm 58 năm thành lập ASEAN, 10 năm thành lập Cộng đồng ASEAN và 30 năm Việt Nam gia nhập đại gia đình ASEAN

ẢNH: TUẤN MINH

Lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 58 năm thành lập ASEAN- Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự lễ thượng cờ

ẢNH: TUẤN MINH

Lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 58 năm thành lập ASEAN- Ảnh 5.

Cờ ASEAN mang 4 màu xanh, đỏ, trắng và vàng, với biểu tượng bó 10 thân lá cây lúa ở giữa để thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết, thống nhất giữa các nước thành viên và khát vọng hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng của cả khối

ẢNH: TUẤN MINH

Lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 58 năm thành lập ASEAN- Ảnh 6.

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, Bộ Ngoại giao - chỉ cách quảng trường Ba Đình vài bước chân, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam đúng 80 năm trước. Khoảnh khắc lịch sử đó vang vọng những khát vọng về chủ quyền và quyền tự quyết mà ASEAN đang theo đuổi ngày nay

ẢNH: TUẤN MINH

Lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 58 năm thành lập ASEAN- Ảnh 7.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định, ASEAN đang đối mặt với các thách thức, như cạnh tranh chiến lược, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, nền kinh tế toàn cầu gặp những biến động không lường trước, lòng tin chiến lược bị xói mòn, đồng thời làm suy yếu hợp tác đa phương. Do đó, vai trò trung tâm của ASEAN chính là câu trả lời cho những thách thức này

ẢNH: TUẤN MINH

Lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 58 năm thành lập ASEAN- Ảnh 8.

Các đại sứ, đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau lễ thượng cờ

ẢNH: TUẤN MINH

Tin liên quan

Việt Nam sẵn sàng tham gia giải quyết các vấn đề của ASEAN

Việt Nam sẵn sàng tham gia giải quyết các vấn đề của ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ, sẵn sàng tham gia các nỗ lực của ASEAN nói chung và phối hợp với nước Chủ tịch Malaysia trong giải quyết các vấn đề khu vực và giữ vững đoàn kết nội khối.

Khám phá thêm chủ đề

ASEAN Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ lễ thượng cờ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận