Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

10 chính trị gia Malaysia bị tống tiền bằng video khiêu dâm giả mạo

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
16/09/2025 18:18 GMT+7

Giới chức Malaysia đang điều tra các báo cáo về việc loạt chính khách nước này bị tống tiền bằng video khiêu dâm giả được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Ít nhất 10 chính trị gia Malaysia đã nhận được email đe dọa phát tán các video nhạy cảm giả mạo lồng ghép khuôn mặt của họ trừ khi mỗi người phải trả 100.000 USD, Channel News Asia đưa tin hôm 15.9.

Trong số những nạn nhân bị tống tiền có Bộ trưởng Truyền thông Malaysia Fahmi Fadzil, một số nghị sĩ quốc hội Malaysia và quan chức chính phủ.

Malaysia điều tra vụ tống tiền 10 chính trị gia bằng video nhạy cảm giả mạo - Ảnh 1.

Nghị sĩ Malaysia Wong Chen ngày 14.9 đăng thông cáo về ảnh giả mạo ghép gương mặt ông vào video nhạy cảm để tống tiền. Nơi khoanh vòng tròn đỏ là những điểm ông Wong nói khung hình giống với các video giả gửi cho những đồng nghiệp khác

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WONG CHEN

Bộ trưởng Truyền thông Fahmi Fadzil cho biết các nghị sĩ đã nhận email vào ngày 12.9, trong đó yêu cầu họ chuyển tiền chuộc qua mã QR, nếu không các đoạn video sẽ bị phát tán. Các email này đính kèm ảnh chụp màn hình của những video mà cơ quan chức năng tin rằng được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngoài ông Fahmi, một số chính khách nhận đe dọa khác bao gồm cựu Bộ trưởng Kinh tế Rafizi Ramli, Thứ trưởng Bộ Thanh niên & Thể thao Adam Adli, và nghị sĩ Wong Chen, tất cả đều thuộc đảng Công lý Nhân dân (PKR) của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

“Kiểm tra cho thấy các email sử dụng câu chữ gần như giống hệt nhau và đính kèm ảnh chụp màn hình tương tự của các video được cho là gửi từ cùng một địa chỉ email”, ông Fahmi cho biết.

Đây được xem là số lượng chính trị gia Malaysia lớn nhất từng bị nhắm tới trong một chiến dịch bôi nhọ, so với trước đây những kẻ tống tiền sẽ nhắm vào từng cá nhân. 

Nghị sĩ Wong Chen, người đã có 13 năm làm nghị sĩ, cho biết ông chưa bao giờ cảm thấy mất an toàn với tư cách là một nhà lập pháp như hiện nay.

"Thật trớ trêu trên cương vị nghị sĩ đảng PKR cầm quyền của chính phủ, tôi lại cảm thấy kém an toàn hơn so với khi là nghị sĩ đối lập với những chính phủ trước đây", ông Wong Chen nói.

Tin liên quan

Malaysia sẽ dẹp nạn tài xế taxi chèo kéo, 'chặt chém' khách bằng cách nào?

Malaysia sẽ dẹp nạn tài xế taxi chèo kéo, 'chặt chém' khách bằng cách nào?

Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Anthony Loke mới đây cảnh báo rằng vấn nạn tài xế taxi chèo kéo khách là hành vi phản bội lợi ích quốc gia.

Khám phá thêm chủ đề

Malaysia AI video giả mạo nghị sĩ Tống tiền
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận