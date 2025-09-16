10 chính trị gia Malaysia bị tống tiền bằng video khiêu dâm giả mạo

Ít nhất 10 chính trị gia Malaysia đã nhận được email đe dọa phát tán các video nhạy cảm giả mạo lồng ghép khuôn mặt của họ trừ khi mỗi người phải trả 100.000 USD, Channel News Asia đưa tin hôm 15.9.

Trong số những nạn nhân bị tống tiền có Bộ trưởng Truyền thông Malaysia Fahmi Fadzil, một số nghị sĩ quốc hội Malaysia và quan chức chính phủ.

Nghị sĩ Malaysia Wong Chen ngày 14.9 đăng thông cáo về ảnh giả mạo ghép gương mặt ông vào video nhạy cảm để tống tiền. Nơi khoanh vòng tròn đỏ là những điểm ông Wong nói khung hình giống với các video giả gửi cho những đồng nghiệp khác ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WONG CHEN

Bộ trưởng Truyền thông Fahmi Fadzil cho biết các nghị sĩ đã nhận email vào ngày 12.9, trong đó yêu cầu họ chuyển tiền chuộc qua mã QR, nếu không các đoạn video sẽ bị phát tán. Các email này đính kèm ảnh chụp màn hình của những video mà cơ quan chức năng tin rằng được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngoài ông Fahmi, một số chính khách nhận đe dọa khác bao gồm cựu Bộ trưởng Kinh tế Rafizi Ramli, Thứ trưởng Bộ Thanh niên & Thể thao Adam Adli, và nghị sĩ Wong Chen, tất cả đều thuộc đảng Công lý Nhân dân (PKR) của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

“Kiểm tra cho thấy các email sử dụng câu chữ gần như giống hệt nhau và đính kèm ảnh chụp màn hình tương tự của các video được cho là gửi từ cùng một địa chỉ email”, ông Fahmi cho biết.

Đây được xem là số lượng chính trị gia Malaysia lớn nhất từng bị nhắm tới trong một chiến dịch bôi nhọ, so với trước đây những kẻ tống tiền sẽ nhắm vào từng cá nhân.

Nghị sĩ Wong Chen, người đã có 13 năm làm nghị sĩ, cho biết ông chưa bao giờ cảm thấy mất an toàn với tư cách là một nhà lập pháp như hiện nay.

"Thật trớ trêu trên cương vị nghị sĩ đảng PKR cầm quyền của chính phủ, tôi lại cảm thấy kém an toàn hơn so với khi là nghị sĩ đối lập với những chính phủ trước đây", ông Wong Chen nói.