Thế giới

Malaysia sẽ dẹp nạn tài xế taxi chèo kéo, 'chặt chém' khách bằng cách nào?

Văn Khoa
Văn Khoa
30/08/2025 13:10 GMT+7

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia Anthony Loke mới đây cảnh báo rằng vấn nạn tài xế taxi chèo kéo khách là hành vi phản bội lợi ích quốc gia.

Ông Loke cho hay vấn nạn vấn nạn tài xế taxi chèo kéo khách đã tồn tại hơn 10 năm mà không có giải pháp, đặc biệt là tại Nhà ga số 1 và số 2 của sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KLIA), theo Hãng thông tấn Bernama hôm 28.8.

Malaysia sẽ dẹp nạn tài xế taxi chèo kéo, 'chặt chém' khách bằng cách nào? - Ảnh 1.

Bộ Giao thông Vận tải Malaysia quyết dẹp vấn nạn tài xế taxi chèo kéo khách tại sân bay

Ảnh: chụp màn hình Malaymail.com

“Vấn nạn này làm hoen ố hình ảnh quốc gia. Hãy tưởng tượng du khách đến Malaysia một cách vui vẻ, sẵn sàng du lịch và chi tiêu, nhưng ngay khi rời sân bay, họ bị lừa đảo, bị đưa đến Kuala Lumpur và bị tính phí từ 300-400 RM (từ 1,8-2,5 triệu đồng) trong khi giá đúng ra chỉ dưới 100 RM (625.000 đồng). Họ tức giận và đăng tải trải nghiệm của mình lên mạng xã hội. Cuối cùng, hình ảnh đất nước chúng ta bị hoen ố, và những du khách khác có thể ngần ngại đến thăm Malaysia”, ông Loke phát biểu tại một sự kiện hôm 28.8.

Ông Loke cho hay ông đã chỉ đạo Cơ quan Giao thông Vận tải Đường bộ (JPJ) bắt giữ những tài xế chèo kéo khách, bao gồm cả việc triệu tập, tịch thu xe và đưa những người vi phạm ra tòa. Ông nhấn mạnh hành động cứng rắn này không nhằm ngăn cản người dân kiếm sống mà nhằm đảm bảo họ làm việc đó bằng các phương tiện hợp pháp.

Bộ trưởng Loke còn nhấn mạnh nếu không có hệ thống giao thông tốt, ngành du lịch không thể phát triển, vì du khách muốn được di chuyển một cách dễ dàng từ nơi này đến nơi khác. Do đó, ông cho hay Bộ Giao thông Vận tải Malaysia hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực củng cố ngành du lịch, đặc biệt là trước thềm Năm Du lịch Malaysia 2026, một chương trình nghị sự quan trọng của quốc gia này.

Cũng theo ông Loke, ban quản lý KLIA2 đã thể hiện cam kết bằng cách giới thiệu nhiều hệ thống mới, bao gồm ứng dụng đặt taxi, hệ thống xếp hàng gọi xe điện tử và khu vực chờ thoải mái hơn.

Chiến đấu cơ F/A-18 của Malaysia rơi, thủ tướng lên tiếng

Chiến đấu cơ F/A-18 của Malaysia rơi, thủ tướng lên tiếng

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã kêu gọi một 'cuộc điều tra toàn diện' về vụ rơi chiến đấu cơ F/A-18D của Không quân Hoàng gia Malaysia (RMAF) vào tối 21.8.

Giới chức Malaysia cảnh báo vụ bé gái 12 tuổi mua bán ảnh nhạy cảm trên mạng

