Thế giới Chuyện lạ

Giới chức Malaysia cảnh báo vụ bé gái 12 tuổi mua bán ảnh nhạy cảm trên mạng

Phi Yến
Phi Yến
20/08/2025 15:59 GMT+7

Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Saifuddin Nasution Ismail đề cập trường hợp một bé gái 12 tuổi nước này lập website buôn bán hình ảnh với nội dung khiêu dâm trên mạng, theo tờ The Straits Times hôm nay 20.8.

Giới chức Malaysia cảnh báo vụ bé gái 12 tuổi mua bán ảnh nhạy cảm trên mạng- Ảnh 1.

Bé gái đã rủ rê 4 người bạn vận hành website, theo thông tin từ giới chức Malaysia

ảnh: reuters

Giới hữu trách Malaysia đã phá đường dây mua bán hình ảnh khiêu dâm trên mạng do một bé gái 12 tuổi thành lập.

Bộ trưởng Nội vụ Saifuddin Nasution Ismail cho hay kết quả điều tra cho thấy bé gái này mỗi tháng thu về số tiền còn lớn hơn thu nhập của cả cha mẹ gộp lại.

Hậu quả là bé gái bỏ học vì không thấy lý do cần phải tiếp tục đến trường, Bộ trưởng Saifuddin trình bày vụ việc trước Quốc hội Malaysia hôm 19.8.

Bé gái đã lôi kéo 4 người bạn vào "đường dây" do mình lập ra. Các em cũng vận hành một nhóm chat trên WhatsApp với 762 thành viên. Trong đó, những người tham gia tự chụp ảnh nhạy cảm của bản thân để bán cho các bên quan tâm trên mạng.

Nhóm chat lấy tên là Geng Budak Sekolah (tức Băng trẻ em học đường) đã bị cảnh sát Malaysia giải thể vào năm 2025 với sự hỗ trợ của các cơ quan chính phủ khác nhau, theo bộ trưởng. Đến nay vẫn chưa rõ có thành viên là người lớn trong nhóm chat WhatsApp hay không.

Ông Saifuddin bày tỏ quan ngại về việc phát hành và bán những nội dung khiêu dâm có sự liên can của trẻ vị thành viên. Bộ trưởng cũng thừa nhận những sự phức tạp trong việc xử lý trẻ em tham gia các hoạt động tội phạm, vì những đối tượng này cần có các cơ chế pháp lý khác.

Chẳng hạn, trẻ vị thành niên không thể bị đưa ra xử trước tòa án mở.

Đạo luật về trẻ em của Malaysia quy định "trẻ em" là người dưới 18 tuổi.

