Mỹ: Nguy cơ bệnh dại từ dơi cho khách lưu trú công viên quốc gia Wyoming

Khu nghỉ dưỡng Jackson Lake Lodge ảnh: Cơ quan quản lý công viên quốc gia Mỹ

Tính đến ngày 16.8 (giờ Việt Nam), chưa có con dơi nào được tìm thấy ở chuỗi gồm 8 cabin thuộc khu nghỉ dưỡng Jackson Lake Lodge của công viên quốc gia Grand Teton (bang Wyoming) có kết quả dương tính với virus gây bệnh dại, theo Đài CBS News hôm 16.8. Số cabin bị ảnh hưởng có số hiệu từ 516, 518, 520, 522, 524, 526, 528 và 530.

Tuy nhiên, một số xác dơi được tìm thấy ở khu này và được gửi đến Phòng thí nghiệm Thú y bang Wyoming trước đó có mang bệnh dại chỉ là một phần nhỏ so với số dơi ước tính đang làm ổ trên gác mái của dãy cabin này, theo bác sĩ Alexia Harrist, Giám đốc Sở Y tế bang Wyoming.

Giới chức y tế bang Wyoming đang xúc tiến gửi cảnh báo cho tất cả những khách trọ từng lưu trú ở nhóm cabin trên về nguy cơ nhiễm virus bệnh dại từ dơi thông qua vết cắn hoặc vết cào. Đặc biệt khi khách trọ đang ngủ, họ có thể bị dơi cắn hoặc cào mà không hay biết, vì có thể dấu vết không rõ ràng.

"Điều mà chúng tôi thật sự quan ngại là những người đã thấy dơi trong phòng và người có thể đã tiếp xúc trực tiếp với dơi", Đài CBS News dẫn lời bác sĩ Harrist.

Hiện số cabin trên không có khách qua đêm, và phía quản lý chưa có kế hoạch mở cửa lại kể từ khi công ty Grand Teton Lodge phát hiện vụ dơi nhiễm bệnh dại vào ngày 27.7.

Dơi là một trong số những loài động vật mang virus dại phổ biến nhất. Một khi người nhiễm virus bệnh dại xuất hiện những triệu chứng như đau cơ, nôn ói, ngứa ngáy, thậm chí nguy cơ tử vong.

May mắn là chỉ cần tiêm đủ 5 liều vắc xin trong vòng 2 tuần ngay sau khi bị phơi nhiễm có khả năng phòng bệnh rất cao, theo bác sĩ Harrist.

Các cabin đã bắt đầu đón khách từ tháng 5 sau thời gian trống trong mùa đông. Dựa trên khoảng 250 lượt đặt phòng đến cuối tháng 7, giới chức y tế bang Wyoming ước tính có khoảng 500 người từng lưu trú tại các cabin này.

Giới hữu trách của bang Wyoming đang phối hợp với cơ quan y tế của 38 bang để liên lạc và phát cảnh báo cho những khách đã đặt phòng.

Đối với du khách quốc tế đến từ 7 nước đã qua đêm trong thời gian trên, việc thông báo được thực hiện thông qua Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).