Thế giới Chuyện lạ

Thỏ ‘Frankenstein’ đầu mọc gai lạ gia tăng ở nước Mỹ

Phi Yến
Phi Yến
14/08/2025 12:23 GMT+7

Một chủng virus lây lan nhanh chóng đang biến nhiều cá thể thỏ ở Mỹ thành hình dạng 'Frankenstein', với những tua, gai nhọn màu đen mọc lởm chởm trên đầu các con vật.

Thỏ Frankenstein xâm chiếm nước Mỹ với những gai lạ kỳ dị trên đầu - Ảnh 1.

Ảnh của Sở Tài nguyên Tự nhiên bang Iowa chụp xác một con thỏ bị ''mọc gai' vào tháng 10.2021

ảnh: Iowa Department of Natural Resources via AP

Những con vật tạm gọi là thỏ "Frankenstein" nhiều lần được phát hiện ở Fort Collins, bang Colorado của Mỹ. 9News dẫn lời một cư dân trong vùng tên Susan Mansfield kể lại bà đã thấy một con thỏ với những cái gai hoặc tua đen mọc xung quanh miệng của nó.

Các con thỏ bị phát triển dị dạng trên thực tế mắc một dạng bệnh do virus cottontail papilloma gây ra. Còn gọi là virus Shope papilloma, virus này khiến loài thỏ đuôi bông ở Mỹ mọc khối u với hình thù kỳ lạ trên đầu.

Virus lây lan thông qua các ký sinh trùng như ve và bọ chét, và lây qua vết cắn, theo tổ chức Pet MD.

Thỏ ‘Frankenstein’ đầu mọc gai lạ gia tăng ở nước Mỹ - Ảnh 1.

Một bức ảnh được lan truyền rộng rãi cho thấy một con thỏ “Frankenstein” ở Minnesota vào năm 2013.

New York Post hôm 13.8 dẫn lời bà Kara Van Hoose, người phát ngôn cơ quan Công viên và Động vật hoang dã bang Colorado, cho biết loài thỏ đuôi bông thường bị nhiễm bệnh vào mùa hè, khi thời tiết ấm áp và bị lây truyền qua vết cắn của các loại côn trùng như bọ chét và ve.

Trong khi một số thỏ nhiễm bệnh được phát hiện ở bang Colorado gần đây, bệnh dịch thường xuyên lây lan ở vùng Trung Tây của Mỹ.

Năm 2013, một cư dân bang Minnesota gây rúng động dư luận sau khi đăng lên mạng đoạn video về một con thỏ mọc tua, gai đầy đầu.

Trong bối cảnh bệnh dịch lan rộng, giới chuyên gia về động vật hoang dã cảnh báo mọi người không nên tiếp cận hoặc xử lý những cá thể thỏ bị nhiễm virus.

Đến nay, chưa từng có trường hợp cho thấy virus này có thể lây từ thỏ sang người. Vì thế, cơ quan Công viên và Động vật hoang dã bang Colorado không liệt virus Shope papilloma vào danh sách là mối đe dọa cho cộng đồng.

Tuy nhiên, đối với trường hợp thỏ, các tua gai này có thể phát triển đến mức gây ảnh hưởng khả năng ăn uống của những con vật, khiến chúng lâm vào tình trạng chết đói, theo tờ Daily Mail.

