Thiên thạch lao xuống nhà ở Mỹ còn lâu đời hơn trái đất

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
10/08/2025 07:03 GMT+7

Một thiên thạch lao xuyên mái nhà ở tiểu bang Georgia (Mỹ) hồi cuối tháng 6 được xác định có niên đại còn lâu đời hơn trái đất, theo Đài CBS News hôm 9.8 dẫn lời chuyên gia thẩm định.

Thiên thạch lao xuống nhà ở Mỹ còn lâu đời hơn trái đất- Ảnh 1.

Thiên thạch để lại một lỗ trên trần nhà ở bang Georgia

ảnh: cơ quan quản lý khẩn cấp hạt Henry

Một quả cầu lửa bí ẩn xé toạc bầu trời trong lúc vào ngày 26.6 đã dẫn đến hàng trăm thông tin trình báo ở bang Georgia và Nam Carolina. Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), quả cầu lửa này đến từ một thiên thạch nổ tung trên bầu trời Georgia, tạo nên những tiếng nổ vang khắp khu vực.

Trong thông cáo báo chí hôm 8.8, nhà địa chất học hành tinh Scott Harris của Đại học Georgia cho biết ông đã giám định 23 g mảnh vỡ lấy từ một thiên thạch có kích thước của quả cà chua bi. Thiên thạch này đã lao xuyên mái nhà của một cư dân tại hạt Henry với tốc độ âm thanh và để lại một lỗ thủng trên mái cũng như sàn nhà.

"Thiên thạch đặc biệt này đã có một hành trình dài trong vũ trụ trước khi lao xuống McDonough (ngoại ô thành phố Atlanta)", theo nhà khoa học Mỹ.

Trong quá trình kiểm tra mảnh vỡ, ông Harris kết luận thiên thạch hình thành cách đây 4,56 tỉ năm, tức sớm hơn trái đất đến 20 triệu năm.

"Thiên thạch thuộc về một nhóm các tiểu hành tinh thuộc vành đai tiểu hành tinh chính nằm giữa sao Hỏa và sao Mộc. Hiện chúng tôi cho rằng có thể truy vết nó từ một tiểu hành tinh lớn hơn đã vỡ tung cách đây khoảng 470 triệu năm", theo ông Harris.

Chuyên gia Harris cho hay các nhà khoa học của Đại học Georgia và những đồng nghiệp ở Đại học bang Arizona có kế hoạch nộp báo cáo về phát hiện mới cho Ủy ban đặt tên của Hiệp hội Thiên thạch quốc tế. Họ đề nghị gọi thiên thạch là McDonough, cũng là tên thành phố của bang Georgia nơi nó lao xuống. Theo trường đại học, đây là thiên thạch thứ 27 được tìm thấy ở bang Georgia và là thiên thạch thứ sáu được chứng kiến rơi xuống.

