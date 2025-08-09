'Góa phụ đen' Iran không nhớ rõ giết bao nhiêu người chồng để chiếm đoạt tài sản

Kolsum Akbari khai không rõ đã giết bao nhiêu người ảnh: reuters

Những vụ giết người của "góa phụ đen" Iran diễn ra trót lọt suốt hơn 2 thập niên vì những nạn nhân dường như qua đời một cách tự nhiên do tuổi cao và mắc bệnh nền, theo báo The Telegraph hôm 9.8. Động cơ của bị cáo là giết chồng chiếm đoạt tài sản.

Nạn nhân đầu tiên trong chuỗi sát hại bắt đầu từ năm 2000 và hành vi giết người của bị cáo tiếp diễn cho đến năm 2023, khi cụ ông Gholamreza Babaei, 82 tuổi, qua đời.

Con trai cụ Babaei tỏ ra hoài nghi sau khi một người bạn của gia đình tiết lộ cha của người này từng kết hôn với một phụ nữ tên Kolsum, và người vợ này đã tìm cách đầu độc cha mình.

Gia đình cụ Babaei nhận ra người tên Kolsum cũng là vợ gần đây nhất của cụ và lập tức trình báo cảnh sát.

Trong quá trình thẩm vấn, Akbari đã nhận tội giết chồng, không những giết cụ Babaei mà còn những người chồng trước, dù không nhớ rõ là bao nhiêu ông chồng đã bị bà ta sát hại.

Báo chí đưa tin tòa đang xử cáo buộc Akbari giết 11 người chồng.

Số nạn nhân chưa rõ

"Tôi không rõ đã giết bao nhiêu người. Có lẽ 13 hoặc 15. Tôi không nhớ rõ", bà này nói với cảnh sát.

Akbari lần đầu lập gia đình ở tuổi 18, mà theo người thân là một cuộc hôn nhân chóng vánh và không thành công với một người đàn ông mắc bệnh tâm thần.

Cuộc hôn nhân thứ hai diễn ra cùng với người chồng lớn tuổi hơn nhiều và từng kết hôn, có con cái. Trong thời gian này, Akbari bị chồng và các con ghẻ nhiều lần đánh đập.

Sau khi người chồng mất, Akbari cho hay sau đó sẽ chỉ kết hôn với chồng già, chết vợ hoặc độc thân.

Thông qua các cuộc gặp xã giao của nữ giới, bà này tiếp cận những phụ nữ có cha sở hữu của cải, và đồng ý lập gia đình với những người đàn ông này nếu nhận được của hồi môn hậu hĩnh.

Kế đến, Akbari tìm cách đầu độc các nạn nhân bằng cách pha trộn thuốc điều trị cao huyết áp, thuốc tiểu đường, thuốc an thần, và trong một số trường hợp cả cồn công nghiệp.

Nếu nạn nhân dùng thuốc chưa đủ chết, bị cáo dùng gối, khăn, để làm chồng chết ngạt.

Những cái chết chớp nhoáng và khó khăn về địa lý

Những vụ sát hại xảy ra ở nhiều thành phố khác nhau của tỉnh miền bắc Iran là Mazandaran, bao gồm các thành phố Sari, Neka, Mahmoudabad, Babol và Qaemshahr. Điều này đã ngăn cản giới hữu trách liên kết các trường hợp này trong nhiều năm.

Trong số các nạn nhân được xác nhận có ông Mirahmad Omrani, 69 tuổi, qua đời chỉ một tháng sau lễ cưới năm 2013; ông Esmail Bakhshi, 62 tuổi, tử vong 2 tháng sau khi cưới vợ mới năm 2016; và ông Ganjali Hamzei, 83 tuổi, chết chỉ sau 43 ngày chung sống.

Một người chồng tên Masih Nemati may mắn thoát chết sau khi uống sirô do Akbari pha vào năm 2020. Ông Nemati đuổi bà này khỏi nhà nhưng không trình báo cảnh sát.

Tại phiên tòa hôm 6.8, gia đình của 4 nạn nhân yêu cầu tử hình bị cáo Akbari theo luật Hồi giáo.

Tòa sẽ đưa ra bản án sau khi nghe trình bày từ tất cả các bên, trong đó có hơn 45 nguyên đơn là con cháu của các nạn nhân.