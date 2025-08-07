Lộ diện phi thuyền sẽ đưa nhân loại đến các vì sao

Mô phỏng hình ảnh phi thuyền thắng giải thiết kế Project Hyperion ảnh: Chrysalis

Trên đường đến hệ sao Proxima Centauri, phi thuyền Chrysalis chở theo hơn 1.000 người lặng lẽ xuyên qua một không gian dường như trải dài đến vĩnh viễn. Đích đến của con tàu là ngôi nhà tương lai của nhân loại, hành tinh Proxima b, nơi được cho có thể dung dưỡng sự sống, theo Popular Mechanics hôm 7.8.

Tại Proxima b, những con người trên phi thuyền Chrysalis (hậu duệ của phi hành đoàn xuất phát từ trái đất 4 thế kỷ trước đó) sẽ xây dựng một biên giới mới cho loài người.

Nghe qua, Chrysalis dường như xuyên đến hiện thực từ một câu chuyện về đề tài khoa học viễn tưởng. Tuy nhiên, đây là khái niệm phi thuyền trên thực tế vừa nhận giải nhất của cuộc thi thiết kế tàu vũ trụ Project Hyperion do Tổ chức Nghiên cứu Liên sao tổ chức.

Phi thuyền là đứa con tinh thần của đội ngũ liên ngành của các nhà nghiên cứu Ý, Giacomo Infelise, Veronica Magli, Guido Sbrogio, Nevenka Martinello và Federica Chiara Serpe, với nhiệm vụ thiết kế "ngôi nhà bay" cho phép đưa con người đến hành tinh gần nhất có thể sống được là Proxima b.

Chrysalis có hình dạng như một con tàu hình điếu xì gà chiều dài 58 km với các khoang hình trụ đồng tâm 2,4 tỉ tấn khối.

Mỗi khoang đảm nhận chức năng riêng biệt: nơi ở được in bằng công nghệ 3D; không gian sinh hoạt chung như công viên; thư viện và phòng trưng bày; và các trang trại, những hệ sinh thái mô phỏng các môi trường trên trái đất như những khu rừng nhiệt đới.

Do động vật chỉ được đưa lên tàu để phục vụ cho mục đích bảo tồn đa dạng sinh học, cư dân buộc phải ăn chay trường.

Thiết kế Chrysalis nhận được sự khen ngợi vì cung cấp kế hoạch chi tiết, chẳng hạn đề xuất chọn người tham gia bằng cách sống thử trong các trạm nghiên cứu biệt lập ở Nam Cực.

Theo đề xuất của thiết kế đoạt giải, Chrysalis cũng giải thích cách thức các cấu trúc gia đình sẽ thay đổi, với cảm giác thuộc về của các cá nhân thuộc về cộng đồng trên tàu. Cư dân có thể sinh con, nhưng không nhất thiết phải với một bạn đời cố định.

Giống như trong phim ảnh viễn tưởng, Chrysalis sẽ tạo ra trọng lực nhân tạo bằng cách quay tròn, nhằm hạn chế tác hại của môi trường vi trọng lực lên cơ thể người. Thiết kế hình trụ của phi thuyền có phần đầu thuôn nhỏ giúp giảm nguy cơ va chạm với thiên thạch hoặc rác không gian, đồng thời giảm lực cản trong quá trình tăng hoặc giảm tốc.

Nếu Chrysalis trở thành hiện thực, phi thuyền được tính toán mất khoảng 400 năm để hoàn tất hành trình đến Proxima b, bao gồm 1 năm tăng tốc, 398 năm hành trình và 1 năm giảm tốc trước khi tiếp cận mục tiêu.

Tổng quãng đường ước tính gần 39.000 tỉ km, vẫn khả thi nếu công nghệ cho phép.