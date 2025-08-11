Vụ nổ sao chổi và manh mối về giả thuyết một nền văn minh bị xóa sổ

'Chứng cứ' được tìm thấy ở Louisiana, mà theo các chuyên gia có thể chứng minh Mỹ từng là nhà của một nền văn minh tiên tiến ảnh: science open

Cách đây khoảng 12.800 năm, Bắc Bán Cầu bất ngờ lạnh đi trong một cuộc khủng hoảng khí hậu xảy ra chớp nhoáng gọi là sự kiện Younger Dryas. Giờ đây, các nhà nghiên cứu tìm được chứng cứ cho thấy thảm họa "từ trên trời rơi xuống" có lẽ xuất phát từ một sao chổi, hay đúng hơn là mảnh vỡ của nó.

Thảm họa từ trên trời rơi xuống

Trong một nghiên cứu công bố trên chuyên san PLOS One, các nhà khoa học xác định được những dấu vết địa hóa học từ trầm tích biển sâu ở Vịnh Baffin, ngoài khơi Greenland, theo đó cho thấy hiện tượng lạnh đi của không khí và đại dương ở Bắc Bán Cầu có lẽ đến từ vụ va chạm với một sao chổi.

"Những vụ va chạm giữa trái đất và sao chổi từng dẫn đến những thảm họa, làm khí hậu thay đổi và kéo theo sự sụp đổ của các nền văn minh. Một trong những sự kiện như thế đã gieo rắc bi kịch cách đây khoảng 12.800 năm", theo một tác giả của báo cáo, nhà nghiên cứu Vladimir Tselmovich thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga.

Chuyên gia Tselmovich cho biết sau khi nghiên cứu chi tiết những dấu tích của thảm họa này ở đáy biển của vịnh Baffin, họ tìm ra nhiều dấu vết của vật chất sao chổi.

Còn theo Daily Mail hôm 10.8, nghiên cứu mới đã cung cấp thêm bằng chứng cho giả thuyết của tác giả người Anh Graham Hancock, người đã cùng với nhà học nghiên cứu sao chổi, tiến sĩ Allan West của Comet Research Group (trụ sở tại bang Michigan, Mỹ), trình bày về nội dung này.

Giả thuyết của tác giả Hancock đó là từng tồn tại một nền văn minh tiên tiến nhưng đã bị xóa sổ bởi một thảm họa đến từ vũ trụ cách đây khoảng 12.800 năm.

Giả thuyết về nền văn minh biến mất

Trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail, tác giả Hancock cho biết ông đang theo đuổi một bí ẩn, và đó là lịch sử về khảo cổ học của nhân loại không cung cấp một bức tranh đầy đủ về quá khứ. Sự thiếu hụt này không phải vì bất đồng hoặc tranh cãi, mà do ngành khảo cổ học chủ yếu tập trung vào những hiện vật có thể nhìn thấy, và cân đo, đong, đếm được.

"Cách tiếp cận hữu hình có xu hướng bỏ qua những bằng chứng quan trọng được lưu lại trong các ghi chép tôn giáo và thần thoại cổ xưa, chẳng hạn như Sách người chết của Ai Cập cổ đại và truyền thuyết về trận đại hồng thủy toàn cầu", ông Hancock trình bày.

Theo ông, giới khoa học có vẻ như đã bỏ sót một thông tin nào đó, rằng vào thời kỳ Kỷ băng hà, từng tồn tại một nền văn minh cổ đại với nền thiên văn học tiên tiến, nắm rõ kích thước của địa cầu và thậm chí đã giải được bài toán về kinh độ.

Tiến sĩ West, một trong những nhà khoa học, tìm ra phát hiện về một hõm chảo ở tiểu bang Louisiana, có niên đại khoảng 12.800 năm. Họ cho rằng hõm chảo này do một vụ nổ trong khí quyển gây ra khi đó. Và trong trường hợp đó là sao chổi, một vụ nổ sẽ phóng thích những mảnh vụn đi khắp nơi và tạo nên những hố va chạm ở nhiều khu vực của trái đất.

Tác giả Hancock tiếp tục thu thập các chứng cứ để chứng minh giả thuyết của ông. "Với đủ chứng cứ, sự thật dần dần sẽ trỗi dậy, chỉ không phải là ngay ngày mai hoặc ngày kia", theo ông.