Nhiều loài chim chuyển đổi giới tính với tỷ lệ đáng ngạc nhiên

Một con chim kookaburra xuất hiện trên sân vận động ở Darwin (Úc) hôm 10.8 Ảnh: AFP

Hãng AFP ngày 14.8 đưa tin các nhà khoa học đã ghi nhận một tỷ lệ đảo ngược giới tính đáng ngạc nhiên ở các loài chim hoang dã tại Úc, một hiện tượng có thể do tác động từ tình trạng ô nhiễm gia tăng hoặc các tác nhân môi trường khác.

Một nghiên cứu về 5 loài chim phổ biến ở Úc, trong đó có kookaburra, chim ác là và vẹt lorikeet, cho thấy khoảng 6% cá thể có nhiễm sắc thể của một giới nhưng lại có cơ quan sinh sản thuộc giới còn lại.

Theo các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Sunshine Coast (Úc), kết quả trên cho thấy một số lượng đáng kể chim đã thay đổi giới tính sau khi sinh.

"Điều này cho thấy việc xác định giới tính ở chim hoang dã linh hoạt hơn chúng ta nghĩ, và có thể kéo dài tới tuổi trưởng thành", đồng tác giả nghiên cứu Dominique Potvin cho biết.

Nghiên cứu đã tiến hành xét nghiệm ADN trên gần 500 con chim. Phần lớn các trường hợp đảo ngược giới tính là chim cái về mặt di truyền nhưng lại phát triển tuyến sinh dục đực.

"Chúng tôi cũng phát hiện một con kookaburra đực về mặt di truyền nhưng vẫn sinh sản, với các nang trứng lớn và ống dẫn trứng giãn nở, cho thấy việc sản xuất trứng vừa diễn ra gần đây", bà Potvin cho biết.

Đảo ngược giới tính được ghi nhận ở một số loài bò sát và cá, nhưng được cho là hiếm gặp ở chim và động vật có vú trong môi trường hoang dã. Các nhà khoa học đã ghi nhận việc ô nhiễm và thậm chí nhiệt độ gia tăng có thể gây đảo ngược giới tính ở loài ếch.

Hiện chưa rõ nguyên nhân đảo ngược giới tính ở chim hoang dã, theo nghiên cứu của Đại học Sunshine Coast. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng nguyên nhân có thể do các yếu tố môi trường, chẳng hạn như các hóa chất gây rối loạn nội tiết tích tụ trong tự nhiên.

"Việc hiểu rõ cách thức và nguyên nhân của hiện tượng đảo ngược giới tính là rất quan trọng cho công tác bảo tồn và cải thiện độ chính xác của các nghiên cứu về chim", bà Potvin nói thêm.