Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Chuyện lạ

Nhiều loài chim chuyển đổi giới tính với tỷ lệ đáng ngạc nhiên

Khánh An
Khánh An
14/08/2025 11:09 GMT+7

Nghiên cứu vừa công bố tại Úc cho thấy nhiều loài chim đảo ngược giới tính với tỷ lệ đáng ngạc nhiên, với nguyên nhân có thể do tác động từ các yếu tố môi trường.

Nhiều loài chim chuyển đổi giới tính với tỷ lệ đáng ngạc nhiên - Ảnh 1.

Một con chim kookaburra xuất hiện trên sân vận động ở Darwin (Úc) hôm 10.8

Ảnh: AFP

Hãng AFP ngày 14.8 đưa tin các nhà khoa học đã ghi nhận một tỷ lệ đảo ngược giới tính đáng ngạc nhiên ở các loài chim hoang dã tại Úc, một hiện tượng có thể do tác động từ tình trạng ô nhiễm gia tăng hoặc các tác nhân môi trường khác.

Một nghiên cứu về 5 loài chim phổ biến ở Úc, trong đó có kookaburra, chim ác là và vẹt lorikeet, cho thấy khoảng 6% cá thể có nhiễm sắc thể của một giới nhưng lại có cơ quan sinh sản thuộc giới còn lại.

Theo các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Sunshine Coast (Úc), kết quả trên cho thấy một số lượng đáng kể chim đã thay đổi giới tính sau khi sinh.

"Điều này cho thấy việc xác định giới tính ở chim hoang dã linh hoạt hơn chúng ta nghĩ, và có thể kéo dài tới tuổi trưởng thành", đồng tác giả nghiên cứu Dominique Potvin cho biết.

Nghiên cứu đã tiến hành xét nghiệm ADN trên gần 500 con chim. Phần lớn các trường hợp đảo ngược giới tính là chim cái về mặt di truyền nhưng lại phát triển tuyến sinh dục đực.

"Chúng tôi cũng phát hiện một con kookaburra đực về mặt di truyền nhưng vẫn sinh sản, với các nang trứng lớn và ống dẫn trứng giãn nở, cho thấy việc sản xuất trứng vừa diễn ra gần đây", bà Potvin cho biết.

Đảo ngược giới tính được ghi nhận ở một số loài bò sát và cá, nhưng được cho là hiếm gặp ở chim và động vật có vú trong môi trường hoang dã. Các nhà khoa học đã ghi nhận việc ô nhiễm và thậm chí nhiệt độ gia tăng có thể gây đảo ngược giới tính ở loài ếch.

Hiện chưa rõ nguyên nhân đảo ngược giới tính ở chim hoang dã, theo nghiên cứu của Đại học Sunshine Coast. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng nguyên nhân có thể do các yếu tố môi trường, chẳng hạn như các hóa chất gây rối loạn nội tiết tích tụ trong tự nhiên.

"Việc hiểu rõ cách thức và nguyên nhân của hiện tượng đảo ngược giới tính là rất quan trọng cho công tác bảo tồn và cải thiện độ chính xác của các nghiên cứu về chim", bà Potvin nói thêm.

Tin liên quan

Cái kết đau lòng cho chuyện tình đôi chim cánh cụt đồng tính gây sốt

Cái kết đau lòng cho chuyện tình đôi chim cánh cụt đồng tính gây sốt

Một trong hai con chim cánh cụt đồng tính tại thủy cung Úc từng gây sốt đã qua đời.

Khám phá thêm chủ đề

chim chim hoang dã Chuyển đổi giới tính đảo ngược giới tính úc Đại học Sunshine Coast nghiên cứu môi trường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận