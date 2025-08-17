Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Chuyện lạ

Ngôi sao gần mặt trời nhất có thể mang theo một thế giới có sự sống?

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
17/08/2025 09:48 GMT+7

Thế giới đủ sức dung dưỡng sự sống ngoài hành tinh có lẽ ở gần hơn chúng ta vẫn tưởng, theo hai báo cáo đăng trên chuyên san The Astrophysical Journal Letters.

Ngôi sao gần mặt trời nhất có thể mang theo một thế giới có sự sống?- Ảnh 1.

Biểu đồ hệ thống tam sao Alpha Centauri

ảnh: nasa

Trong lúc các chuyên gia trái đất đang tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh, tại vùng không gian mà hệ tam sao Alpha Centauri đang chiếm cứ, kính James Webb đã phát hiện sự có mặt của một hành tinh khổng lồ đang xoay quanh Alpha Centauri A, ngôi sao giống mặt trời nhất của hệ này.

Không những thế, hành tinh vừa tìm thấy nằm trong vùng có thể tồn tại sự sống, chỉ khoảng cách lý tưởng giữa một hành tinh và sao trung tâm, cho phép nước dạng lỏng có mặt trên hành tinh.

Và còn hơn thế nữa, hành tinh được đề cập, hiện có tên Alpha Centauri Ab, được phát hiện bằng kỹ thuật chụp ảnh trực tiếp, đánh dấu bước tiến dài trong lĩnh vực nghiên cứu các hành tinh ngoài hệ mặt trời.

"Nếu được xác nhận trong những cuộc nghiên cứu tiếp theo, hành tinh tiềm năng trong ảnh chụp của kính James Webb ở Alpha Centauri A có thể đánh dấu bước đột phá mới trong nỗ lực chụp ảnh hành tinh ngoài hệ mặt trời", theo Science Alert hôm 16.8 dẫn lời nhà vật lý thiên văn Aniket Sanghi của Viện Công nghệ California (Caltech).

“Trong số những hành tinh được chụp ảnh trực tiếp, Alpha Centauri Ab là hành tinh gần sao trung tâm nhất từng được quan sát. Đối tượng cũng có nhiệt độ và độ tuổi tương đồng nhất với các hành tinh khí khổng lồ trong hệ mặt trời, và gần trái đất nhất", ông Sanghi cho biết. Điều này đang mang đến nhiều hứa hẹn trong nỗ lực tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh lâu nay.

Hệ tam sao Alpha Centauri nằm cách địa cầu vỏn vẹn 4 năm ánh sáng. Các thành viên gồm bộ đôi Alpha Centauri A và Alpha Centauri B xoay gần nhau, và ở khoảng cách xa gấp nhiều lần là sao lùn đỏ Proxima Centauri.

Trước đây, giới khoa học đã xác nhận sự tồn tại của 3 hành tinh ngoài hệ mặt trời xung quanh sao Proxima Centauri, trong đó có một hành tinh nằm trong vùng có thể có sự sống. Tuy nhiên, các điều kiện của sao lùn đỏ không quá ổn định và khắc nghiệt, dẫn đến khả năng khó tạo ra môi trường có sự sống hơn nếu so với những ngôi sao giống mặt trời.

Khám phá thêm chủ đề

