Thế giới Chuyện lạ

Xuất hiện sóc ‘thây ma’ mọc u nhọt trên thân tại Mỹ?

Phi Yến
Phi Yến
18/08/2025 20:57 GMT+7

Giới chuyên gia động vật hoang dã khuyến cáo người Mỹ không nên đến gần những con sóc 'thây ma' bị mọc u nhọt và xuất hiện các vết loét trên cơ thể, theo trang UNILAD hôm 18.8.

Sóc thây ma mọc u nhọt ở Mỹ: Điều gì đang xảy ra? - Ảnh 1.

Một con sóc với thân bị lở loét và mọc u

ảnh: Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã Evelyn

Trong những tuần gần đây, một số người dùng mạng ở Mỹ đã bày tỏ lo ngại sau khi phát hiện những con sóc "thây ma" có các khối u bất thường trên cơ thể.

Cụ thể, theo một bài đăng trên Reddit hôm 31.7, một người dùng đã chia sẻ hình ảnh một con sóc có một khối dị dạng trên mặt và kèm theo câu hỏi: "Có ai biết chuyện gì đang xảy ra cho sinh vật nhỏ bé này không?".

Hình ảnh trên thật ra không phải mới xuất hiện gần đây. Năm 2023, một số cư dân của tiểu bang Maine đã nhìn thấy những con sóc với các vết loét miệng hở và vảy trên thân. Lúc đó, tờ Bangor Daily News đưa tin rằng các biểu hiện này là những triệu chứng của bệnh đậu sóc.

Bà Shevenell Webb, chuyên gia sinh vật hoang dã của Sở Ngư nghiệp và Động vật hoang dã bang Maine, cho biết đây là một dạng bệnh trong tự nhiên, đồng thời cảnh báo người dân không nên tiếp cận sóc nhiễm bệnh, theo UNILAD ngày 18.8.

Căn bệnh có thể lây lan giữa những con sóc khi chúng tụ tập theo nhóm.

Sóc nhiễm bệnh đa phần có thể tự khỏi. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp bệnh nặng, các khối u có thể lan đến nội tạng và gây tử vong.

Bà Webb cũng trấn an rằng căn bệnh trên không lây sang người. Dù vậy, tốt nhất con người không nên đến gần hoặc chạm vào các cá thể sóc đang mắc bệnh.

Bên cạnh bệnh đậu sóc, các con vật này cũng có khả năng bị nhiễm một loại ký sinh trùng dẫn đến mọc khối u, theo các chuyên gia thuộc Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã Evelyn ở bang Virginia.

Trung tâm ở bang Virginia cảnh báo chỉ có các chuyên gia chuyên về phục hồi động vật hoang dã hoặc bác sĩ thú y mới nên can thiệp để lấy ký sinh trùng khỏi các khối u trên thân sóc.

