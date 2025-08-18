Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Chuyện lạ

Sao Thủy đã co rút đến mức nào?

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
18/08/2025 10:53 GMT+7

Sao Thủy, hành tinh gần mặt trời nhất, vẫn đang co lại trong lúc nguội đi theo sau quá trình hình thành, và nghiên cứu mới đưa ra ước tính để con người có thể hình dung được hành tinh này đã co lại đến mức nào.

Sao thủy đã co rút đến mức nào trong 4 , 5 tỉ năm qua? - Ảnh 1.

Sao Thủy, hành tinh gần mặt trời nhất

ảnh: nasa

Bánh mới ra lò và sao Thủy có điểm gì chung? Đó là chúng co lại khi nguội đi.

Chứng cứ cho thấy kể từ khi hình thành khoảng 4,5 tỉ năm trước, sao Thủy liên tục trong quá trình tản nhiệt. Và cũng giống như bánh quy hoặc bánh phô mai vừa ra lò, sao Thủy cũng xảy ra tình trạng nứt nẻ bề mặt khi nguội đi: các đứt gãy cắt xuyên bề mặt đá của hành tinh xuất hiện trong quá trình sao Thủy co lại.

Bằng việc quan sát cách thức các đứt gãy nâng những phần của bề mặt hành tinh, các nhà nghiên cứu có thể bắt tay vào việc ước tính sao Thủy đã co lại đến mức nào kể từ khi hình thành.

Trước đó, nhiều nỗ lực tính toán mức độ co rút của sao Thủy đã đưa ra những kết quả khác nhau. Theo những hướng này, bán kính sao Thủy được cho đã giảm đi từ 1 đến 7 km.

Để giải quyết những khác biệt trên, đội ngũ của tiến sĩ Stephan R. Loveless và tiến sĩ Christian Klimczak thuộc Đại học bang Georgia (Mỹ) sử dụng cách tiếp cận khác trước.

Các ước tính trước đây dựa trên phương pháp dựa vào thông số chiều dài và độ cao chênh lệch của các địa hình được nâng lên. Thế nhưng, cách này lại đưa ra những kết quả khác nhau tùy thuộc vào số lượng đứt gãy được đưa vào bộ dữ liệu.

Ngược lại, phương pháp mới không phụ thuộc vào số lượng đứt gãy. Thay vào đó, đội ngũ Đại học Georgia lại tiến hành đo lường mức độ mà đứt gãy lớn nhất góp phần vào quá trình co rút, kế đến mở rộng hiệu ứng này để ước tính tổng mức độ co lại của toàn bộ hành tinh.

Các nhà nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận mới để phân tích 3 bộ dữ liệu đứt gãy khác nhau, lần lượt gồm 5.934 đứt gãy, 653 đứt gãy và 100 đứt gãy. Họ phát hiện, dù dựa vào bộ dữ liệu nào, kết quả thu được cũng đưa ra ước tính mức độ co rút dao động từ 2 đến 3,5 km.

Kết hợp với các yếu tố khác, họ kết luận, kể từ khi sao Thủy hình thành, bán kính của hành tinh có lẽ đã rút lại từ 2,7 đến 5,6 km, theo báo cáo đăng trên chuyên san AGU Advances.

