Thế giới

Chiến đấu cơ F/A-18 của Malaysia rơi, thủ tướng lên tiếng

Văn Khoa
Văn Khoa
23/08/2025 10:18 GMT+7

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã kêu gọi một 'cuộc điều tra toàn diện' về vụ rơi chiến đấu cơ F/A-18D của Không quân Hoàng gia Malaysia (RMAF) vào tối 21.8.

"Các nhà chức trách được yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra toàn diện để xác định nguyên nhân vụ việc và đảm bảo các biện pháp an toàn phù hợp được thực hiện", Thủ tướng Anwar ngày 22.8 viết trên mạng xã hội X về vụ chiến đấu cơ F/A-18D rơi, theo kênh CNA.

Ông Anwar viết thêm: "Tôi cầu nguyện cho cả hai phi công bị thương sớm bình phục".

Video cho thấy máy bay chiến đấu F/A-18D của không quân Malaysia bốc cháy trong quá trình cất cánh

Theo RMAF, vụ việc liên quan chiến đấu cơ F/A-18D xảy ra vào khoảng 21 giờ 5 ngày 21.8 trên đường băng của sân bay Sultan Haji Ahmad Shah ở thành phố Kuantan thuộc bang Pahang.

Cảnh sát trưởng Pahang Yahaya Othman xác nhận cả phi công và sĩ quan hệ thống vũ khí đều an toàn, đồng thời lưu ý rằng sự cố xảy ra trong quá trình cất cánh. Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy động cơ máy bay bốc cháy trong quá trình cất cánh, theo Kênh CNA.

Một số cư dân địa phương ở Kuantan cho hay đã nghe thấy một tiếng nổ lớn vào thời điểm xảy ra vụ rơi chiến đấu cơ. "Khu dân cư của tôi rất gần sân bay Sultan Haji Ahmad Shah và chúng tôi đã khá quen với việc nghe thấy những âm thanh giống như tiếng nổ, nhưng tiếng nổ này lớn hơn bình thường", báo Berita Harian dẫn lời cư dân Khairul Azli Syahmie Abdul Aziz (26 tuổi).

Chiến đấu cơ F/A-18D của Malaysia rơi lúc cất cánh - Ảnh 1.

Tiêm kích F/A-18D Hornet của Không quân Hoàng gia Malaysia

Ảnh: chụp màn hình Defense news

Theo tờ The New Straits Times, hai quân nhân đã kịp thoát khỏi buồng lái trước khi máy bay rơi.

Trong một tuyên bố vào tối 21.8, RMAF cho hay lực lượng này đã hành động ngay lập tức và sẽ sớm công bố thông tin cập nhật về vụ việc. "Công chúng được khuyến cáo không nên lan truyền những suy đoán hoặc báo cáo chưa được xác minh", Hãng thông tấn Bernama dẫn tuyên bố từ RMAF.

RMAF vận hành phi đội gồm 8 chiếc F/A-18D Hornet, được mua từ công ty McDonnell Douglas (nay là Boeing) vào năm 1997, theo Bernama.

Dù máy bay Hornet của RMAF trước đây đã gặp phải một số sự cố, nhưng sự cố hôm 21.8 là vụ rơi đầu tiên, theo CNA.

Năm 2003, một chiếc Hornet đã trượt khỏi đường băng tại sân bay quốc tế Kuching ở bang Sarawak của Malaysia sau khi một lốp máy bay phát nổ. Đến năm 2017, một chiếc Hornet khác đã hạ cánh khẩn cấp tại cùng sân bay sau khi gặp sự cố về càng đáp.

