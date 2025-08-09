Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Tư lệnh Không quân Ấn Độ tuyên bố đã bắn hạ 5 chiến đấu cơ Pakistan

Văn Khoa
Văn Khoa
09/08/2025 19:33 GMT+7

Tư lệnh Không quân Ấn Độ A.P. Singh ngày 9.8 tuyên bố nước này đã bắn hạ 5 chiến đấu cơ và 1 máy bay quân sự của Pakistan trong cuộc đụng độ hồi tháng 5.

Tư lệnh Không quân Ấn Độ A.P. Singh khẳng định hầu hết các máy bay quân sự Pakistan nói trên bị bắn hạ bởi hệ thống tên lửa đất đối không S-400 do Nga sản xuất, theo Reuters. Ông Singh đã trích dẫn dữ liệu theo dõi điện tử để xác nhận các cuộc không kích.

"Chúng tôi xác nhận ít nhất 5 máy bay chiến đấu đã bị tiêu diệt, và một máy bay lớn", ông Singh nhấn mạnh. Ông còn nói rằng chiếc máy bay lớn, có thể là máy bay do thám, đã bị bắn hạ ở khoảng cách 300 km.

Tư lệnh Không quân Ấn Độ tuyên bố đã bắn hạ 5 chiến đấu cơ Pakistan - Ảnh 1.

Những chiếc máy bay chiến đấu F-16 của Pakistan trong cuộc diễu binh ở Islamabad (Pakistan) vào năm 2016

Ảnh: Reuters

"Đây thực sự là vụ tiêu diệt máy bay lớn nhất từng được ghi nhận", ông Singh phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Bengaluru thuộc miền nam Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên Ấn Độ tuyên bố đã bắn hạ 6 máy bay quân sự Pakistan trong cuộc đụng độ song phương hồi tháng 5, theo Reuters.

Quân đội Pakistan chưa trả lời yêu cầu bình luận ngay lập tức về tuyên bố của ông Singh. Ông Singh không đề cập loại máy bay chiến đấu bị bắn hạ, nhưng cho hay các cuộc không kích của Ấn Độ cũng đã bắn trúng một máy bay do thám khác và "một vài máy bay chiến đấu F-16" đang đậu trong nhà chứa máy bay tại hai căn cứ không quân ở đông nam Pakistan.

Islamabad trước đây đã phủ nhận việc Ấn Độ bắn hạ bất kỳ máy bay nào của Pakistan trong cuộc giao tranh từ ngày 7-10.5. 

Pakistan tuyên bố đã bắn hạ 6 máy bay Ấn Độ trong cuộc đụng độ đó, bao gồm một máy bay chiến đấu Rafale do Pháp sản xuất. Ấn Độ thừa nhận một số tổn thất nhưng phủ nhận việc mất 6 máy bay, theo Reuters.

Tư lệnh Không quân Pháp Jerome Bellanger trước đây nói rằng ông đã thấy bằng chứng về việc mất 3 máy bay chiến đấu của Ấn Độ, trong đó có 1 chiếc Rafale. Không quân Ấn Độ chưa bình luận về tuyên bố này, theo Reuters.

Khám phá thêm chủ đề

Ấn Độ chiến đấu cơ Pakistan F-16 S-400
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận