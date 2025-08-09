Tư lệnh Không quân Ấn Độ tuyên bố đã bắn hạ 5 chiến đấu cơ Pakistan

Tư lệnh Không quân Ấn Độ A.P. Singh khẳng định hầu hết các máy bay quân sự Pakistan nói trên bị bắn hạ bởi hệ thống tên lửa đất đối không S-400 do Nga sản xuất, theo Reuters. Ông Singh đã trích dẫn dữ liệu theo dõi điện tử để xác nhận các cuộc không kích.

"Chúng tôi xác nhận ít nhất 5 máy bay chiến đấu đã bị tiêu diệt, và một máy bay lớn", ông Singh nhấn mạnh. Ông còn nói rằng chiếc máy bay lớn, có thể là máy bay do thám, đã bị bắn hạ ở khoảng cách 300 km.

Những chiếc máy bay chiến đấu F-16 của Pakistan trong cuộc diễu binh ở Islamabad (Pakistan) vào năm 2016 Ảnh: Reuters

"Đây thực sự là vụ tiêu diệt máy bay lớn nhất từng được ghi nhận", ông Singh phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Bengaluru thuộc miền nam Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên Ấn Độ tuyên bố đã bắn hạ 6 máy bay quân sự Pakistan trong cuộc đụng độ song phương hồi tháng 5, theo Reuters.

Quân đội Pakistan chưa trả lời yêu cầu bình luận ngay lập tức về tuyên bố của ông Singh. Ông Singh không đề cập loại máy bay chiến đấu bị bắn hạ, nhưng cho hay các cuộc không kích của Ấn Độ cũng đã bắn trúng một máy bay do thám khác và "một vài máy bay chiến đấu F-16" đang đậu trong nhà chứa máy bay tại hai căn cứ không quân ở đông nam Pakistan.

Islamabad trước đây đã phủ nhận việc Ấn Độ bắn hạ bất kỳ máy bay nào của Pakistan trong cuộc giao tranh từ ngày 7-10.5.

Pakistan tuyên bố đã bắn hạ 6 máy bay Ấn Độ trong cuộc đụng độ đó, bao gồm một máy bay chiến đấu Rafale do Pháp sản xuất. Ấn Độ thừa nhận một số tổn thất nhưng phủ nhận việc mất 6 máy bay, theo Reuters.

Tư lệnh Không quân Pháp Jerome Bellanger trước đây nói rằng ông đã thấy bằng chứng về việc mất 3 máy bay chiến đấu của Ấn Độ, trong đó có 1 chiếc Rafale. Không quân Ấn Độ chưa bình luận về tuyên bố này, theo Reuters.