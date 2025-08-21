An Giang: P.Châu Đốc phấn đấu thu nhập bình quân đầu người 120 triệu đồng/năm

Trong 2 ngày 20.8 và 21.8, Đảng bộ P.Châu Đốc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 1 (nhiệm kỳ 2025 - 2030) với sự tham dự của 247 đại biểu, đại diện cho 3.120 đảng viên toàn Đảng bộ P.Châu Đốc.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, yêu cầu Đảng bộ P.Châu Đốc nỗ lực xây dựng Châu Đốc là trung tâm kinh tế - dịch vụ - du lịch - thương mại biên giới quan trọng của tỉnh ẢNH: TRẦN NGỌC

Châu Đốc được thành lập trên cơ sở nhập 4 phường Vĩnh Nguơn, Châu Phú A, Châu Phú B, Vĩnh Mỹ và ấp Mỹ An, xã Vĩnh Châu thuộc TP.Châu Đốc trước đây.

Thời gian qua, Đảng bộ P.Châu Đốc đã lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị và nhân dân vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đưa Châu Đốc ngày càng xứng đáng hơn với vị trí là một trong những đầu tàu phát triển kinh tế - xã hội và là hình ảnh đặc trưng về đô thị biên giới của tỉnh An Giang.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, mong muốn Đảng bộ P.Châu Đốc thời gian tới tiếp tục quan tâm xây dựng Đảng vững mạnh; phát huy các tiềm năng, lợi thế và sự năng động, sáng tạo của nhân dân để đưa Châu Đốc vươn lên lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp phát triển của địa phương.

Ban Chấp hành Đảng bộ P.Châu Đốc, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội

ẢNH: TRẦN NGỌC

Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu Đảng bộ P.Châu Đốc cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, tầm nhìn để triển khai đồng bộ các giải pháp đột phá, tăng cường huy động mọi nguồn lực để phát triển, quyết tâm xây dựng Châu Đốc là trung tâm kinh tế - dịch vụ - du lịch - thương mại biên giới quan trọng của tỉnh, góp phần thúc đẩy liên kết vùng và hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng.

"Tỉnh ủy An Giang kỳ vọng rằng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân P.Châu Đốc sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, góp phần xây dựng P.Châu Đốc hiện đại, văn minh, nghĩa tình, là điểm sáng của vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc", ông Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban chấp hành Đảng bộ P.Châu Đốc gồm 32 người; trong đó ông Lâm Quang Thi, Tỉnh ủy viên, giữ chức Bí thư Đảng ủy P.Châu Đốc.

Ông Lâm Quang Thi, Tỉnh ủy viên, Bí thư P.Châu Đốc, phát biểu tại đại hội

ẢNH: TRẦN NGỌC

Có 19 chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ P.Châu Đốc nhiệm kỳ 2025 - 2030 được các đại biểu thông qua, trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng như: tổng thu ngân sách 5 năm hơn 2.145 tỉ đồng; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 là 120 triệu đồng/năm; phấn đấu đến năm 2030 đạt tiêu chí "phường không ma túy".