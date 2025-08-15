TP.HCM: Du lịch sẽ trở thành mũi nhọn kinh tế xã Long Sơn

Kinh tế phát triển ổn định

Ngày 15.8, xã Long Sơn (TP.HCM) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Trần Văn Tuấn, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM đã dự đại hội.

Ông Nguyễn Tấn Cường (thứ 3, từ phải sang) là Bí thư Đảng ủy xã Long Sơn ẢNH: NGUYỄN LONG

Tại đại hội, ông Nguyễn Tấn Cường (44 tuổi) được chỉ định là Bí thư Đảng ủy xã Long Sơn; bà Mai Ngọc Oanh (50 tuổi) và ông Nguyễn Trọng Thụy (53 tuổi) cùng là Phó bí thư Đảng ủy xã Long Sơn.

Trước khi làm Bí thư Đảng ủy xã Long Sơn, ông Nguyễn Tấn Cường là Chủ tịch UBND thành phố Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Ông Cường có trình độ chuyên môn thạc sĩ quản lý công hệ điều hành cao cấp, cao cấp lý luận chính trị.

Báo cáo tại đại hội, ông Nguyễn Tấn Cường, Bí thư Đảng ủy xã Long Sơn, cho biết trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, kinh tế của địa phương tăng trưởng ổn định, chủ yếu từ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nuôi trồng thủy sản. Các chỉ tiêu kinh tế hàng năm đạt và vượt kế hoạch từ 10 - 20%, đặc biệt trong công nghiệp và thương mại - dịch vụ.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng vượt 7 - 10% kế hoạch hằng năm; sản xuất công nghiệp tập trung vào 3 doanh nghiệp lớn: Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn, Cảng quốc tế Long Sơn, Công ty CP NIPPON.

Dự án hóa dầu Long Sơn có vốn đầu tư hơn 5 tỉ USD ẢNH: CTV

Mặc dù đã đạt được những thành tựu đáng kể, xã Long Sơn vẫn đối mặt với không ít thách thức nội tại trong quá trình phát triển. Việc phát triển khu công nghiệp trên phần lớn diện tích đất của người dân đã làm thay đổi cuộc sống của cộng đồng dân cư, làm biến đổi hệ sinh thái rừng ngập mặn, ông Nguyễn Tấn Cường chia sẻ.

Ngoài ra, việc bàn giao mặt bằng thực hiện một số dự án trên địa bàn xã còn chậm. Tình trạng vi phạm về sử dụng đất rừng, sử dụng đất không đúng mục đích, trật tự xây dựng có giai đoạn diễn biến phức tạp; chưa được khắc phục hậu quả trên thực tế. Việc quản lý mặt nước, đất mặt nước chưa chặt chẽ, hiệu quả.

Long Sơn khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp

Ông Nguyễn Tấn Cường, Bí thư Đảng ủy xã Long Sơn, cho biết trong những năm sắp tới, sau khi các trục giao thông trọng yếu trên địa bàn xã được đầu tư hoàn chỉnh cùng với chủ trương đầu tư dự án cầu Gò Găng 2, cầu Chà Và 2 sẽ tạo ra sự kết nối đồng bộ giữa xã Long Sơn với các trung tâm chức năng lân cận khác trong khu vực, mở ra không gian phát triển cho các lĩnh vực công nghiệp, đô thị, dịch vụ và du lịch, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư cho Long Sơn.

Long Sơn tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp quan trọng của khu vực. Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam vận hành thương mại đầu tư và tiếp tục đầu tư theo kế hoạch, khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn được triển khai đầu tư sẽ thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp và công nghiệp phụ trợ trong lĩnh vực lọc hóa dầu.

"Việc thành lập xã Long Sơn vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp sẽ rút ngắn các thủ tục hành chính, đẩy nhanh công tác quy hoạch, kiến thiết, chỉnh trang đô thị, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, qua đó thuận lợi cho công tác kiến tạo Long Sơn có một diện mạo mới, văn minh, hiện đại, gắn kết chặt chẽ với bảo vệ môi trường, cảnh quan sinh thái. Đây là tiền đề vững chắc để Long Sơn phát triển toàn diện, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương", ông Nguyễn Tấn Cường khẳng định.





Tiềm năng phát triển du lịch

Ông Nguyễn Tấn Cường cho biết song song với việc phát triển hoạt động công nghiệp, xã Long Sơn phát huy tiềm năng của ngành nuôi trồng thủy sản truyền thống. Thực hiện kết hợp hài hòa giữa sản xuất thủy sản với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa gắn với tăng trưởng xanh. Du lịch sẽ trở thành một trong những mũi nhọn kinh tế, tạo giá trị gia tăng và đa dạng hóa nguồn thu nhập cho nhân dân.

Ông Nguyễn Tấn Cường báo cáo tại đại hội ẢNH: NGUYỄN LONG

Ông Cường nói thêm, nhiệm vụ trọng tâm của xã Long Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030 là phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên nền tảng phát triển các khu đô thị sinh thái, các loại hình du lịch sinh thái cùng với phát triển công nghiệp lọc hóa dầu và các ngành phụ trợ; thúc đẩy phát triển hoạt động của doanh nghiệp; đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh toàn diện, thực chất, hiệu quả.

Xã Long Sơn hình thành đô thị sinh thái carbon thấp tại khu vực Gò Găng; ưu tiên gìn giữ và phát huy giá trị bản sắc văn hóa đặc trưng của địa phương. Đảm bảo định hướng tăng trưởng xanh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Cải tạo, khai thác tiềm năng ven sông để phát triển du lịch chuyên nghiệp.

Ông Cường cho biết, nhiệm kỳ 2025 - 20230, xã Long Sơn phát triển du lịch sinh thái; phát triển ít nhất 3 sản phẩm du lịch có tính độc đáo của địa phương. Tập trung đầu tư công trình, dự án lớn, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Xã Long Sơn đề xuất đầu tư và hoàn thiện các dự án với tổng vốn đầu tư hơn 43.000 tỉ đồng. Cụ thể là dự án Khu đô thị Gò Găng; Khu Công nghiệp dầu khí Long Sơn (diện tích 850 ha); dự án đường Nguyễn Phong Sắc (giai đoạn 2); dự án xây dựng mới cầu Chà Và 2 và cầu Gò Găng 2; hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Long Sơn giai đoạn 3; công viên Hồ Mang Cá…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Trần Văn Tuấn, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị xã Long Sơn tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp và công nghiệp phụ trợ trong lĩnh vực lọc hóa dầu; đóng vai trò quan trọng đối với an ninh quốc phòng, bảo vệ khu vực biên giới biển. Du lịch sẽ trở thành một trong những mũi nhọn kinh tế, tạo giá trị gia tăng, tạo sinh kế bền vững cho người dân của Long Sơn…

Ông Trần Văn Tuấn, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại đại hội ẢNH: NGUYỄN LONG

Ông Tuấn yêu cầu Đảng bộ xã Long Sơn bám sát chương trình hành động để thực hiện thành công nghị quyết đại hội đã đặt ra. Xã Long Sơn phải thực hiện thành công 2 khâu đột phá, đó là tập trung nguồn lực thực hiện công tác chuyển đổi số và tập trung hoàn thành công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

Xã Long Sơn trước đây thuộc thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Xã Long Sơn được thành lập trên cơ sở giữ nguyên trạng, không chia tách, sáp nhập địa giới hành chính, có diện tích 56,7 km2, với 17.763 nhân khẩu. Ông Nguyễn Tấn Cường là Bí thư Đảng ủy xã Long Sơn. Ông Nguyễn Trọng Thụy là Chủ tịch UBND xã Long Sơn. Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQVN xã Long Sơn; Trung tâm phục vụ hành chính công xã Long Sơn tại thôn 1 (trụ sở UBND xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu cũ). Trụ sở Công an xã Long Sơn, khu tái định cư thôn 1.



