An Giang: Hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng cho cán bộ do chuyển trung tâm hành chính

Ngày 29.7, HĐND tỉnh An Giang tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2025 để xem xét thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và quy định chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, phát biểu tại kỳ họp ẢNH: CTV

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh An Giang đã thông qua nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. Theo đó, năm 2025, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 79,41 triệu đồng/người/năm và thu ngân sách đạt 25.148 tỉ đồng.

HĐND tỉnh An Giang cũng thông qua nghị quyết quy định về chế độ hỗ trợ chi phí đi lại, sinh hoạt phí, lưu trú đối với cán bộ, công chức, viên chức từ Trung tâm hành chính tỉnh An Giang (cũ) sang Trung tâm hành chính tỉnh An Giang (mới) và ngược lại. Cụ thể, hỗ trợ chi phí đi lại 2 triệu đồng/người/tháng; sinh hoạt phí 1,5 triệu đồng/người/tháng; lưu trú 1,5 triệu đồng/người/tháng (tổng cộng 5 triệu đồng/người/tháng).

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được bố trí xe đưa đón hoặc nhà ở công vụ theo tiêu chuẩn thì không được hỗ trợ. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên thì tự cân đối, sử dụng từ nguồn tài chính của đơn vị để hỗ trợ cho viên chức và người lao động được làm việc tại các đơn vị.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1.8 và thực hiện trong 24 tháng.

HĐND tỉnh An Giang đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2025 ẢNH: CTV

Ngoài ra, tại kỳ họp, HĐND tỉnh thông qua quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức; người hoạt động không chuyên trách xã, ở ấp; người trực tiếp tham gia công việc ở ấp; ấp đội trưởng; thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự đang công tác tại đặc khu Thổ Châu.

Cụ thể, hỗ trợ 25% tiền lương hiện hưởng đối với cán bộ, viên chức giữ các chức vụ bí thư, phó bí thư đảng uỷ; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND; chủ tịch, phó chủ tịch UBND; viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Hỗ trợ 30% tiền lương hiện hưởng đối với công chức, viên chức công tác tại đặc khu. Hỗ trợ 70% phụ cấp hàng tháng hiện hưởng đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, người trực tiếp tham gia công việc ở ấp. Hỗ trợ 80% phụ cấp hàng tháng hiện hưởng đối với người hoạt động không chuyên trách xã; ấp đội trưởng; thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự.