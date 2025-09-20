Xây dựng 2.300 căn hộ nhà ở xã hội phía nam tỉnh Khánh Hòa

Khởi công dự án nhà ở xã hội Hacom Ocean City, có tổng vốn hơn 2.800 tỉ đồng ẢNH: THIỆN NHÂN

Sáng 20.9, tại P.Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa (P.Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cũ), Công ty CP Đầu tư Hacom Holdings đã tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội Hacom Ocean City, có tổng vốn hơn 2.800 tỉ đồng.

Đây là một trong những công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa chính sách an sinh xã hội.

Dự án nằm trong Khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chữ, được quy hoạch trên diện tích gần 30ha. Với tổng mức đầu tư hơn 2.800 tỉ đồng, Hacom Ocean City sẽ xây dựng 8 khối chung cư cao tầng, cung cấp 2.300 căn hộ cho khoảng 5.600 cư dân.

Phối cảnh nhà ở xã hội Hacom Ocean City, có tổng vốn hơn 2.800 tỉ đồng ẢNH: THIỆN NHÂN

Thiết kế hiện đại và đồng bộ, các tòa nhà không chỉ hài hòa với cảnh quan xanh mà còn tích hợp đầy đủ các tiện ích thiết yếu như nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng, thương mại dịch vụ và khu thể thao.

Dự kiến, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành, bàn giao vào ngày 30.9.2027.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Huyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh dự án không chỉ giải quyết vấn đề nhà ở cấp bách cho người lao động, gia đình chính sách mà còn đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh giai đoạn 2025 - 2030.

Ông Huyền đề nghị chủ đầu tư tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về đầu tư, xây dựng, an toàn, đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và mang lại hiệu quả cao nhất.

Với kinh nghiệm thành công từ nhiều dự án nhà ở xã hội, Công ty CP Đầu tư Hacom Holdings tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội, thắp lên hy vọng về một cuộc sống ổn định, hạnh phúc cho nhiều gia đình tại vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa.