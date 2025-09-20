Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xây dựng 2.300 căn hộ nhà ở xã hội phía nam tỉnh Khánh Hòa

Thiện Nhân
Thiện Nhân
20/09/2025 15:45 GMT+7

Công ty CP Đầu tư Hacom Holdings khởi công xây dựng 2.300 căn hộ nhà ở xã hội, có tổng vốn hơn 2.800 tỉ đồng tại Khánh Hòa.

Sáng 20.9, tại P.Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa (P.Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cũ), Công ty CP Đầu tư Hacom Holdings đã tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội Hacom Ocean City, có tổng vốn hơn 2.800 tỉ đồng.
Xây dựng 2.300 căn hộ nhà ở xã hội phía nam tỉnh Khánh Hòa- Ảnh 1.

Khởi công dự án nhà ở xã hội Hacom Ocean City, có tổng vốn hơn 2.800 tỉ đồng

ẢNH: THIỆN NHÂN

Đây là một trong những công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa chính sách an sinh xã hội.

Dự án nằm trong Khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chữ, được quy hoạch trên diện tích gần 30ha. Với tổng mức đầu tư hơn 2.800 tỉ đồng, Hacom Ocean City sẽ xây dựng 8 khối chung cư cao tầng, cung cấp 2.300 căn hộ cho khoảng 5.600 cư dân.

Xây dựng 2.300 căn hộ nhà ở xã hội phía nam tỉnh Khánh Hòa- Ảnh 2.

Phối cảnh nhà ở xã hội Hacom Ocean City, có tổng vốn hơn 2.800 tỉ đồng

ẢNH: THIỆN NHÂN

Thiết kế hiện đại và đồng bộ, các tòa nhà không chỉ hài hòa với cảnh quan xanh mà còn tích hợp đầy đủ các tiện ích thiết yếu như nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng, thương mại dịch vụ và khu thể thao.

Dự kiến, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành, bàn giao vào ngày 30.9.2027.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Huyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh dự án không chỉ giải quyết vấn đề nhà ở cấp bách cho người lao động, gia đình chính sách mà còn đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh giai đoạn 2025 - 2030.

Ông Huyền đề nghị chủ đầu tư tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về đầu tư, xây dựng, an toàn, đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và mang lại hiệu quả cao nhất.

Với kinh nghiệm thành công từ nhiều dự án nhà ở xã hội, Công ty CP Đầu tư Hacom Holdings tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội, thắp lên hy vọng về một cuộc sống ổn định, hạnh phúc cho nhiều gia đình tại vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa.

Tin liên quan

Có nhà ở xa nơi làm việc từ 14,5 - 20km sẽ được mua nhà ở xã hội

Có nhà ở xa nơi làm việc từ 14,5 - 20km sẽ được mua nhà ở xã hội

UBND TP.HCM ban hành Quyết định quy định về trường hợp người có nhà ở nhưng cách xa nơi làm việc từ 14,5 - 20 km sẽ được xem xét mua, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn TP.

Khám phá thêm chủ đề

nhà ở xã hội an sinh xã hội chính sách Lê Huyền Khánh Hòa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận