Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

Có nhà ở xa nơi làm việc từ 14,5 - 20km sẽ được mua nhà ở xã hội

Đình Sơn
Đình Sơn
14/09/2025 09:42 GMT+7

UBND TP.HCM ban hành Quyết định quy định về trường hợp người có nhà ở nhưng cách xa nơi làm việc từ 14,5 - 20 km sẽ được xem xét mua, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn TP.

Đối tượng áp dụng là người dân có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan đến phát triển, quản lý, sử dụng, sở hữu nhà ở xã hội.

Trong đó, trường hợp người dân có nhà tại phường cách địa điểm làm việc từ 14,5 km trở lên (chênh lệch không quá 0,5 km). Đồng thời trường hợp này phải đảm bảo khoảng cách từ dự án nhà ở xã hội đến địa điểm làm việc gần hơn khoảng cách từ nhà ở hiện tại đến địa điểm làm việc.

Có nhà ở xa nơi làm việc từ 14,5 - 20km sẽ được mua nhà ở xã hội- Ảnh 1.

Người dân có nhà ở nhưng xa nơi làm việc sẽ được mua nhà ở xã hội

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trường hợp người có nhà thuộc xã cách địa điểm làm việc từ 20 km trở lên (chênh lệch không quá 0,5 km). Đồng thời trường hợp này phải đảm bảo khoảng cách từ dự án nhà ở xã hội đến địa điểm làm việc gần hơn khoảng cách từ nhà ở hiện tại đến địa điểm làm việc.

Trường hợp người có nhà ở tại đặc khu Côn Đảo thì không được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội tại đặc khu Côn Đảo. Ngoại trừ trường hợp có nhà ở tại đặc khu Côn Đảo nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người thấp hơn 15 m2 sàn/người.

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các phường, xã, đặc khu hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổng hợp, báo cáo UBND TP.HCM việc thực hiện quy định này.

Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội đảm bảo đối tượng, điều kiện theo quy định này và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1.10 năm nay đến hết ngày 31.5.2030.

Tin liên quan

Khu dân cư Dương Hồng sau 20 năm vẫn chưa được cấp sổ hồng

Khu dân cư Dương Hồng sau 20 năm vẫn chưa được cấp sổ hồng

Dù đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đầu tư hạ tầng và bán hết sản phẩm, nhưng đến nay, 25 căn nhà thuộc khu nhà ở Dương Hồng 9B4 - 9B8 (có tên thương mại là khu dân cư Dương Hồng, xã Bình Hưng, TP.HCM) vẫn chưa được cấp sổ hồng, khiến người dân khiếu nại và doanh nghiệp lâm vào thế khó.

Khám phá thêm chủ đề

nhà ở xã hội nhà ở thương mại địa ốc Bất động sản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận