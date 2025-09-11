Tiếp tục mở thông thủ tục nhà ở xã hội

Như Thanh Niên đã thông tin, trong phiên họp mới đây về nhà ở xã hội (NƠXH), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đồng ý với đề xuất của Bộ Xây dựng sửa đổi nghị định, nâng ngưỡng thu nhập mua NƠXH. Theo đó, Bộ Xây dựng đề xuất ngưỡng thu nhập được mua NƠXH của người độc thân từ 15 triệu lên 20 triệu đồng/tháng và hộ gia đình từ 30 triệu lên 40 triệu đồng/tháng. Quy định này nếu được thông qua sẽ mở ra cơ hội rất lớn sở hữu NƠXH cho những người thu nhập trung bình thấp.

Việc xác nhận thu nhập cho người lao động tự do để được mua NƠXH đang phát sinh vướng mắc Ảnh: Đình Sơn

Mặc dù những chính sách liên quan đến NƠXH đã có nhiều thông thoáng nhưng thực tế lại tiếp tục nảy sinh một số vướng mắc khiến người dân vẫn còn băn khoăn. Đơn cử, với thủ tục xác minh thu nhập hiện nay, nhất là người lao động tự do, làm việc tại các doanh nghiệp nước ngoài… vẫn gặp khó. Đơn cử trường hợp của chị Phan Huyền, một nhân viên hợp đồng có thu nhập dưới 15 triệu đồng/tháng, khi xin xác nhận điều kiện thu nhập để làm hồ sơ mua NƠXH thì công ty không đồng ý với lý do không biết ngoài thu nhập ở công ty, chị còn thu nhập ở nơi nào khác nữa hay không. Một trường hợp khác, anh K.H là lao động tự do, khi xin xác nhận thu nhập ở UBND phường cũng bị từ chối vì cán bộ nói không biết anh làm việc ở đâu, thu nhập như thế nào…

Cần hợp lý, đơn giản

Tiếp nhận thông tin về câu chuyện cụ thể của chị Phan Huyền, anh K.H, nhiều bạn đọc (BĐ) Báo Thanh Niên cho rằng rất cần đả thông thêm nhiều chính sách từ các ngành liên quan để cơ hội sở hữu NƠXH thực sự đến với đa số người dân có nhu cầu chính đáng. BĐ Minh Hoang nêu ý kiến: "Đâu đó vẫn thấy hướng dẫn tiêu chí đối tượng được mua, thuê NƠXH còn phức tạp, cơ chế hiện hành còn cứng nhắc, chưa linh hoạt. Trong khi đó điều kiện của mỗi một cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu với NƠXH lại thiên biến vạn hóa trong cuộc sống".

Đề cập hành lang thủ tục NƠXH, BĐ Nghia Le cho rằng: "Rất khó để tìm rồi giải quyết từng trường hợp cụ thể. Chính sách vẫn là mở ra con đường chung nhất, cho số đông nhất rồi mọi người cứ thế mà theo thôi".

Tán thành mong muốn thủ tục tiếp cận NƠXH "cần hợp lý, đơn giản hơn", BĐ Benz phân tích: "Có thể làm bài toán ngược, điều tra thu nhập và chi phí sinh hoạt mức trung bình trước, từ đó đề ra giá nơi ở phù hợp. Tôi thấy giá hiện nay không phải do đầu tư xây dựng tính ra, mà do thuế, phí và huy động vốn".

Tìm chính sách sát thực tiễn

Từ các ý kiến trên, nhiều BĐ nêu đóng góp để chính sách NƠXH bám sát thực tiễn hơn nữa. BĐ Chi Pham Thai Huyen đề nghị: "NƠXH dành cho ai chưa có nhà nên cần quy định chỉ được đăng ký mua một lần duy nhất. Khâu chứng minh thu nhập là vướng mắc lớn với người lao động tự do. Nên chăng giao cho phường lên danh sách vì ở cấp độ tổ dân phố người ta rành nhất". BĐ Minh Đoan đề xuất: "Có thể xem xét nhiều cách để xác minh tiêu chuẩn thu nhập, chẳng hạn mở lịch sử thuế của từng cá nhân lên".

Để người dân có thể tiếp cận sâu hơn chính sách NƠXH, đa số BĐ thống nhất ý kiến rằng các cơ quan hoạch định cần tiếp tục nghiên cứu để cơ chế, thủ tục thông thoáng hơn

BĐ hiephoang lưu ý: "Nhiều nơi đang khuyến khích các gia đình trẻ sinh con, như TP.HCM mới công bố chính sách hỗ trợ 5 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Nên việc nâng ngưỡng thu nhập mua NƠXH, theo tôi, là một hình thức khuyến khích rất có ý nghĩa. Cần tăng cường nguồn cung NƠXH, bên cạnh đó cần đơn giản các thủ tục mua NƠXH, tất nhiên vẫn phải quản lý chặt chẽ, đúng đối tượng".

Nên ưu tiên cho những cặp vợ chồng, nhất là vợ chồng có con nhỏ. Không bán cho người dưới 35 tuổi chưa lập gia đình, tránh tình trạng 2 người mua 2 căn trước khi cưới. Lê Đức Tuyên Cần cân nhắc thêm vấn đề gia đình có 1 con hay có 3, 4 con vì chi phí sẽ khác nhau trong cùng một mức thu nhập. Thao Những người dân kinh doanh tự do, lao động cơ khí, điện nước, thợ xây dựng... rất cần NƠXH. Mong thủ tục đơn giản, cơ chế rộng mở sớm đi vào thực tế. Trương Văn



