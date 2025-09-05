TP.HCM nghiên cứu thêm cơ chế vượt trội để Vingroup, THACO, Savico, Becamex... làm metro

Theo đó, Phó chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường giao Sở Tài chính tổng hợp ý kiến các đơn vị liên quan, tham mưu, đề xuất UBND TP về trình tự, thủ tục, xem xét chủ trương đầu tư dự án tuyến đường sắt kết nối trung tâm TP.HCM đến huyện Cần Giờ của Công ty CP Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc (Vinspeed), gửi về trước 15.9.

Tổng mạng lưới metro của TP.HCM sau sáp nhập lên tới gần 1.000 km, chạy xuyên tâm, nội thị, kết nối tới các cảng biển, các khu công nghiệp tại 2 trung tâm hành chính mới ẢNH: T.N

Với đề xuất các dự án của Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (tuyến metro số 2: Tham Lương - Bến Thành, Bến Thành - Thủ Thiêm và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành), lãnh đạo thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Ban Quản lý đường sắt đô thị, các sở ngành và đơn vị liên quan tiếp tục làm việc với nhà đầu tư; thống nhất phương án triển khai thực hiện các dự án (hình thức đầu tư, nguồn vốn, công nghệ, quy hoạch hướng tuyến, dự kiến lộ trình và tiến độ thực hiện…), báo cáo UBND TP trước 15.9

Tương tự, dự án tuyến metro số 4 (Đông Thạnh - Khu đô thị Hiệp Phước) của Công ty CP Tập đoàn Sovico và đề xuất dự án Đường sắt nhanh kết nối trung tâm TP.HCM đến Cái Mép - Bàu Bàng - Cần Thơ của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex) cũng được giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục làm việc với nhà đầu tư; thống nhất phương án triển khai thực hiện dự án, báo cáo UBND TP trước 25.9.

Phó chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường giao các sở ngành sẽ tiếp thu các ý kiến của nhà đầu tư, các chuyên gia, tập trung nghiên cứu luật Đường sắt để làm rõ, xác định đúng tên gọi các dự án đang đề xuất thực hiện tại thành phố theo quy định (đường sắt quốc gia, đường sắt địa phương hoặc dự án đường sắt địa phương theo mô hình TOD). Đây là cơ sở để đề xuất bổ sung các dự án mới vào danh mục kèm theo Nghị quyết 88.

Đồng thời, xác định các tuyến đường sắt ưu tiên triển khai thực hiện giai đoạn 2025 - 2035; đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để triển khai nhanh các dự án.

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển thành phố, Ban Quản lý đường sắt đô thị, các sở ngành, đơn vị liên quan và Tổ Chuyên gia tư vấn triển khai hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM khẩn trương nghiên cứu, đề xuất bổ sung các nội dung, cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội (về nguồn vốn, thủ tục đầu tư, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, thủ tục môi trường…) để triển khai nhanh các dự án đường sắt tại TP.HCM vào Đề án sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98.