TP.HCM muốn Vingroup ứng gần 7.500 tỉ thu hồi 325 ha đất làm metro nối Cần Giờ

Tuyến metro Cần Giờ được đề xuất tổng chiều dài 48,5 km đi trên cao, bao gồm 2 ga (ga đầu cuối là ga Tân Thuận và ga Cần Giờ), 1 depot dự kiến đặt tại khu đất 39 ha. Dự án được thiết kế loại đường đôi, khổ 1.435 mm mỗi đường với tốc độ tối đa 250 km/giờ. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 102.370 tỉ đồng (tương đương 4,09 tỉ USD).

Phối cảnh khu đô thị lấn biển Cần Giờ chuẩn bị được khởi công, điểm kết nối trực tiếp của tuyến đường sắt đô thị cao tốc chạy từ trung tâm TP.HCM

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết, dự án đi qua 6 phường, xã gồm: Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới và Cần Giờ. Trong tổng diện tích 325 ha cần thu hồi có hơn 8 ha đất ở, gần 42 ha đất nông nghiệp, phần còn lại là đất giao thông, phi nông nghiệp, kênh rạch.

Theo quy định, kinh phí giải phóng mặt bằng đối với đất dành cho đường sắt để xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt được nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí. Ngoài ra, theo luật Đường sắt số 95/2025/QH153 thì Nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từ ngân sách nhà nước đối với đất dành cho đường sắt khi thực hiện dự án đường sắt đầu tư theo phương thức đối tác công tư bằng nguồn vốn ngoài nhà nước.

Tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá trong bối cảnh hiện nay, việc bố trí ngân sách với số tiền gần 7.500 tỉ đồng để thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dự án tuyến đường sắt đô thị nối trung tâm TP.HCM - Cần Giờ có thể sẽ gặp khó khăn do ngân sách thành phố phải cân đối bố trí cho một số dự án trọng điểm cấp bách khác.

Do vậy, Sở đề nghị các bên trao đổi với VinSpeed nghiên cứu thêm phương án: nhà đầu tư có thể tạm ứng chi phí giải phóng mặt bằng, thành phố hoàn trả sau, hoặc tính trực tiếp vào chi phí triển khai. Đồng thời, VinSpeed được khuyến nghị nghiên cứu mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông (TOD) tại hai khu depot, nhằm khai thác quỹ đất hiệu quả, cấn trừ nghĩa vụ tài chính.

Ngoài tuyến đường sắt đô thị, Cần Giờ còn được quy hoạch một trục đường bộ rộng 40 m nối từ vòng xoay 30/4 đến trung tâm Khu đô thị lấn biển. Sở kiến nghị thu hồi đất, giải phóng mặt bằng cần thực hiện đồng thời cả hai dự án để đảm bảo đồng bộ.

Tuyến metro nối Cần Giờ là một trong 12 dự án đường sắt đô thị quy hoạch tại TP.HCM trước khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự án có tổng mức đầu tư 2,93 tỉ USD (hơn 76.000 tỉ đồng), tốc độ thiết kế 350 km/giờ. Vingroup dự kiến ngay trong năm nay hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trình các cấp có thẩm quyền đưa vào quy hoạch phát triển đường sắt đô thị và phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư; sau đó triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để chính thức khởi công vào 2026, hoàn thiện vận hành thử và bàn giao dự án vào năm 2028.