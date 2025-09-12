Khu dân cư Dương Hồng sau 20 năm vẫn chưa được cấp sổ hồng

Bỏ chủ trương mua nhà cho đối tượng có thu nhập thấp

Dự án do Công ty Dương Hồng làm chủ đầu tư, được UBND TP.HCM giao đất theo Quyết định số 6541 năm 2004. Theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt, dự án có tổng cộng 254 căn nhà. Chủ đầu tư đã hoàn thành 100% hạ tầng kỹ thuật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và bàn giao sổ hồng cho 229 căn. Tuy nhiên, 25 căn còn lại đến nay vẫn chưa được cấp sổ hồng, dù đã được bán cho khách hàng từ nhiều năm trước.

Vướng mắc này xuất phát từ chính sách bố trí nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp được UBND TP.HCM ban hành từ hơn 20 năm trước.

Cụ thể, năm 2003, UBND TP.HCM đã ban hành Chỉ thị số 07/2003, trong đó yêu cầu các chủ đầu tư dự án nhà ở đều phải dành từ 10% quỹ đất ở xây dựng nhà ở hoặc 20% quỹ nhà ở bán theo nguyên tắc bảo toàn vốn (có kiểm toán) cho nhà nước để đưa vào quỹ nhà cho đối tượng có thu nhập thấp tại các dự án trọng điểm của thành phố.

Dù TP đã bỏ chủ trương mua nhà cho đối tượng có thu nhập thấp, nhưng người mua nhà tại khu dân cư Dương Hồng đã 20 năm vẫn chưa được cấp sổ hồng ẢNH: ĐÌNH SƠN

Tuy nhiên, ngày 24.11.2005, UBND TP.HCM có Công văn số 7623 quy định bỏ việc điều tiết 10% quỹ đất ở hoặc 20% quỹ nhà ở tại các dự án nhà ở thương mại để bán lại giá vốn cho thành phố theo Chỉ thị số 07/2003.

Trên cơ sở văn bản số 7623/UBND-ĐT, Công ty Dương Hồng đã triển khai, kinh doanh toàn bộ sản phẩm nhà ở thương mại theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

Một lãnh đạo của Công ty Dương Hồng chia sẻ: Sau 20 năm đầu tư hạ tầng và kinh doanh, chủ đầu tư đã bán toàn bộ sản phẩm nhà ở tại dự án cho khách hàng nhưng bị vướng mắc không ra được sổ hồng cho khoảng 10% nhà ở tại dự án, khiến nhiều khách hàng khiếu nại, khiếu kiện gây ảnh hưởng đến uy tín chủ đầu tư.

Công ty mong muốn các cấp lãnh đạo TP.HCM xem xét, chỉ đạo gỡ vướng cấp sổ cho các khách hàng còn lại. Tạo điều kiện để doanh nghiệp được hoạt động, kinh doanh thuận lợi, góp phần đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Kiến nghị cấp sổ hồng cho người mua nhà

Trong văn bản gửi UBND TP.HCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường mới đây, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cấp sổ hồng cho người mua nhà tại dự án trên.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, thời điểm năm 2003, để đẩy mạnh việc xã hội hóa phát triển, tạo lập nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp, UBND TP.HCM đã ban hành chỉ thị số 07, trong đó yêu cầu các chủ đầu tư dự án nhà ở đều phải dành từ 10% quỹ đất ở xây dựng nhà ở hoặc 20% quỹ nhà ở bán theo nguyên tắc bảo toàn vốn (có kiểm toán) cho nhà nước để đưa vào quỹ nhà, đất phục vụ chương trình tái định cư cho các dự án trọng điểm của thành phố.

UBND TP.HCM đã có chỉ thị về đầu tư xây dựng 30.000 căn hộ chung cư dành cho việc tái định cư trên địa bàn thành phố. Trong đó khuyến khích các doanh nghiệp bất động sản sau khi xây dựng hoàn thành quỹ nhà sẽ bán lại cho thành phố theo giá thành xây dựng cộng lợi nhuận định mức.

Căn cứ quy định tại 2 chỉ thị này, phần lớn các dự án nhà ở thương mại được UBND TP.HCM giao đất trong giai đoạn từ 2003 - 2005, UBND TP.HCM đều yêu cầu chủ đầu tư dành 10% quỹ đất ở hoặc 20% quỹ nhà ở hoặc bán lại căn hộ chung cư trong dự án cho thành phố để phục vụ tái định cư, tạo lập nhà ở cho người thu nhập thấp.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các địa phương nơi có dự án về không có nhu cầu mua lại quỹ nhà ở, đất ở này. UBND TP.HCM đã chấp thuận và đề nghị rà soát, xác định nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có) từ việc thành phố không mua lại nhà, đất này.

Thế nhưng, từ đó đến nay, thành phố chậm xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung tại các dự án do chưa được pháp luật quy định cụ thể, dẫn đến người mua nhà không được cấp sổ hồng và phát sinh khiếu nại của người dân.

Việc không được cấp sổ hồng khiến khách hàng bức xúc khiếu kiện nhiều nơi ẢNH: ĐÌNH SƠN

Đối với trường hợp dự án Dương Hồng, Công ty đã tự thỏa thuận về nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án. Dự án có đầy đủ pháp lý và Công ty Dương Hồng đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất cho nhà nước theo quy định pháp luật. Dự án đã được cấp 229 sổ hồng cho khách hàng, chỉ còn lại 25 căn nhà của dự án chưa được cấp sổ hồng, nên rất cần thiết cấp sổ hồng cho những khách hàng còn lại này theo đề nghị của Công ty Dương Hồng.

Ông Lê Hoàng Châu cũng đề nghị UBND TP.HCM xem xét chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn Công ty Dương Hồng thực hiện thủ tục để được cấp sổ hồng cho 25 khách hàng còn lại của dự án, để chấm dứt tình trạng nhiều khách hàng khiếu nại, khiếu kiện gây ảnh hưởng đến uy tín của chủ đầu tư.

Ngoài ra, UBND TP xem xét chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các trường hợp tương tự như dự án Dương Hồng để thực hiện thủ tục cấp sổ hồng cho các khách hàng còn lại của các dự án này.

"Từ năm 2005 cho đến nay, tất cả khách hàng này đều chưa được cấp sổ hồng nên rất bị thiệt thòi, không thực hiện được các quyền của mình. Tuy nhiên, gần đây, Chủ tịch UBND TP.HCM đã có kết luận xác định rõ các tiêu chí để phân loại và xử lý vướng mắc của các dự án nhà ở thương mại nêu trên và hoàn toàn có thể chỉ đạo giải quyết ngay việc cấp sổ hồng cho người mua nhà", ông Lê Hoàng Châu kiến nghị.