Chung cư ở hàng chục năm mới được xem xét cấp sổ hồng

Mới đây Tổ công tác 5013 do ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, Tổ trưởng Tổ công tác 5013 đã thống nhất cấp sổ hồng cho người mua nhà tại 2 chung cư Bình Quới 1, Bình Quới 2. Riêng về 20% quỹ nhà tái định cư, ông Nguyễn Toàn Thắng đề nghị chủ đầu tư tổng hợp hồ sơ pháp lý để Sở Xây dựng, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM làm rõ nghĩa vụ 20% quỹ nhà tái định cư nếu địa phương có nhu cầu.

Được biết chung cư Bình Quới 1 có 105 căn hộ được xây dựng trên khu đất 1.590 m2, chung cư Bình Quới 2 có 168 căn hộ được xây dựng trên diện tích đất 3.128 m2 , cả hai là đất khu dân cư đô thị sở hữu lâu dài. Hàng trăm khách hàng nhiều năm qua đứng ngồi không yên vì mua nhà nhiều năm vẫn chưa được cấp sổ hồng.

Năm 2007, UBND TP.HCM có Công văn số 6588 về chấp thuận cho Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn triển khai thực hiện 2 dự án là chung cư Bình Quới 1, và Bình Quới 2.

Theo quyết định trên, Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn phải có trách nhiệm dành tối thiểu 20% quỹ nhà (căn hộ chung cư) để tạo quỹ nhà phục vụ tái định cư cho các hộ chịu ảnh hưởng của dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa.

Dù vậy, khi triển khai bán hàng, Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn bán 100% số lượng căn hộ của 2 chung cư, bao gồm 20% số lượng căn hộ để bố trí tái định cư cho các hộ chịu ảnh hưởng của dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa.

Đến nay, sau hàng chục năm giao nhà, chung cư Bình Quới 1, Bình Quới 2 mới được xem xét cấp sổ hồng

Theo Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM, năm 2008, Sở Tài chính xác nhận Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn đã nộp tiền mua 2 mặt bằng nêu trên và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính bổ sung do thay đổi chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc. Sau đó được Sở Nông nghiệp và Môi trường giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hai dự án trên. Cả 2 chung cư cũng đã được Sở Xây dựng nghiệm thu, hoàn thành công trình xây dựng.

Trong khi vào năm 2014, UBND quận Bình Thạnh (cũ) vẫn đề nghị chủ đầu tư khi xây dựng xong dự án có trách nhiệm để tối thiểu 20% căn hộ để tạo quỹ nhà phục vụ tái định trên địa bàn quận Bình Thạnh. Về giá bán căn hộ, đề nghị công ty bán theo giá bảo toàn vốn. Nhưng chủ đầu tư vẫn đem bán 100% căn hộ tại hai dự án trên, bao gồm 20% số lượng căn hộ để bố trí tái định cư cho các hộ chịu ảnh hưởng của dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa. Hiện nay, UBND quận Bình Thạnh vẫn còn nhu cầu được mua quỹ nhà nêu trên.

Chính vì những vướng mắc trên, nên đến nay, dù dự án hoàn thành và bàn giao cho khách hàng vào ở ổn định hàng chục năm, người mua nhà vẫn không được cấp sổ hồng.