Công ty Hưng Lộc Phát bị yêu cầu nộp hơn 400 tỉ tiền chậm nộp thuế 'oan'?

Theo đó, tại thông báo số 11323, Thuế TP.HCM (trước đây là Chi cục Thuế khu vực II) đã yêu cầu Công ty Hưng Lộc Phát phải nộp tiền sử dụng đất tại dự án Khu nhà ở cao tầng Phú Mỹ (có tên thương mại là Green Star Sky Garden, quận 7, TP.HCM cũ), với số tiền hơn 1.332 tỉ đồng. Trong đó, tiền sử dụng đất phải nộp là hơn 929 tỉ đồng và khoản tiền chậm nộp tiền sử dụng đất hơn 400 tỉ đồng.

Số tiền chậm nộp trên được tính từ ngày 6.7.2021 là thời điểm UBND TP.HCM ban hành Quyết định số 2463 cho phép Công ty Hưng Lộc Phát sử dụng đất để thực hiện dự án Green Star Sky Garden đến ngày 18.6.2025, với tổng thời gian 1.444 ngày, mức thu 0,03%/ngày tính trên số tiền sử dụng đất phải nộp hơn 929 tỉ đồng.

Công ty Hưng Lộc Phát bị yêu cầu nộp hơn 400 tỉ đồng tiền chậm nộp thuế

Thuế TP.HCM cho biết, để tránh thất thu ngân sách nhà nước, ngành thuế xác định khoản tiền chậm nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật từng thời kỳ đối với khoảng thời gian từ thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đến thời điểm nộp tiền sử dụng đất.

Trường hợp sau này cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung hoặc thông tin địa chính có thay đổi thì Công ty Hưng Lộc Phát phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung theo cam kết. Sở Nông nghiệp và Môi trường chuyển thông tin cho cơ quan thuế để tính thu nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có) theo quy định.

Tuy nhiên, theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, việc Thuế TP.HCM ban hành thông báo số 11323 yêu cầu Công ty Hưng Lộc Phát phải nộp khoản tiền chậm nộp tiền sử dụng đất có dấu hiệu chưa đúng quy định pháp luật hiện hành. Bởi lẽ, dự án chưa có thông báo của cơ quan thuế nên không có cơ sở để tính việc chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Do vậy, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đã đề nghị UBND TP.HCM chấp thuận ý kiến báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường và chỉ đạo Thuế TP.HCM hủy bỏ yêu cầu Công ty Hưng Lộc Phát nộp khoản tiền chậm nộp tiền sử dụng đất là hơn 400 tỉ đồng.