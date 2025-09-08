Tái khởi động dự án đập dâng nghìn tỉ trên sông Trà Khúc

Ngày 8.9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc) cho biết, sau thời gian "ngủ đông" kéo dài vì nhiều vướng mắc, dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc đã được tái khởi động và đang thi công khẩn trương.

Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: HẢI PHONG

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỉ đồng, dài gần 800 m, nối hai tuyến đường Hoàng Sa và Trường Sa, khởi công từ năm 2019. Tuy nhiên, năm 2020, Ủy ban Kiểm tra T.Ư kết luận UBND tỉnh Quảng Ngãi sai phạm trong việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương để đầu tư dự án, khiến công trình bị đình trệ. Đến 2022, dự án mới được triển khai trở lại nhưng tiếp tục chậm tiến độ do vướng mặt bằng, đặc biệt tại khu vực ốc đảo Ân Phú (P.Trương Quang Trọng).

Sau thời gian dài dừng thi công, dự án đã hoạt động trở lại ẢNH: HẢI PHONG

Từ tháng 6.2024, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, các vướng mắc dần được tháo gỡ.

Ngày 8.9, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hơn 2 tháng qua, hàng chục máy móc và nhân lực đã được huy động, thi công liên tục ngày đêm. Đến nay, phía bờ bắc và bờ nam sông Trà Khúc đã cơ bản hoàn thành nhiều hạng mục thủy lợi và giao thông, chỉ còn một số hạng mục phụ trợ sẽ được triển khai đồng bộ sau khi lắp dầm U và cửa van.

Nhiều máy móc, thiết bị được huy động để đẩy nhanh tiến độ ẢNH: HẢI PHONG

Theo kế hoạch, đến ngày 15.9, các nhà thầu sẽ hoàn thành thi công phần dưới nước như bê tông tháp van, mố trụ, bản đáy tràn Piano. Trước ngày 25.9, toàn bộ dầm U sẽ được lắp đặt, đảm bảo thoát lũ an toàn. Các hạng mục còn lại, gồm bản mặt cầu, lan can, thảm nhựa, hệ thống điện, điều khiển, nhà điều hành… sẽ được hoàn thiện vào cuối tháng 11. Toàn bộ công trình dự kiến bàn giao, đưa vào vận hành trước ngày 31.12.2025.

Công nhân đang hối hả thi công để dự án về đích đúng hẹn ẢNH: HẢI PHONG

Ông Đặng Ngọc Lâm, Giám sát trưởng công trình, cho hay: "Chúng tôi đã vượt qua những điểm găng quan trọng dưới cao trình -1. Đến cuối tháng 9, sẽ kết thúc toàn bộ phần dưới nước và gác dầm bắc cầu, tạo điều kiện đi lại cho người dân".

Còn ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, khẳng định: "Chúng tôi chỉ đạo quyết liệt để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, nhất là trong bối cảnh thời tiết đang thuận lợi. Mục tiêu là vượt lũ an toàn và đưa công trình dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc về đích đúng kế hoạch".

Một số hình ảnh ghi nhận của PV Thanh Niên tại công trình dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc ẢNH: HẢI PHONG

Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc được kỳ vọng là công trình thủy lợi kết hợp giao thông quan trọng của Quảng Ngãi, vừa dâng nước tạo cảnh quan, cải thiện môi trường đô thị trung tâm, hạn chế xâm nhập mặn thượng lưu, vừa khai thác quỹ đất phát triển dọc hai bờ sông.