Quảng Ngãi: Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng trên tỉnh lộ 673

Ngày 7.9, ông Lê Hải Lâm, Chủ tịch UBND xã Xốp (Quảng Ngãi), cho biết mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã làm nhiều đoạn trên tỉnh lộ 673 bị sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt đoạn từ ngã ba Đăk Tả (đường Hồ Chí Minh) đi các xã Xốp và Ngọc Linh.

Tỉnh lộ 673 bị sạt lở nghiêm trọng ẢNH: CẨM ÁI

Theo ông Lâm, địa hình dốc, đất yếu cùng mưa lớn liên tục khiến taluy âm bị khoét sâu, tạo hàm ếch lớn, làm nền đường suy yếu, nguy cơ đứt gãy toàn bộ mặt đường. Hiện chính quyền địa phương đã báo cáo cơ quan quản lý và phối hợp với Công ty CP Xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum triển khai khắc phục bước đầu, đảm bảo giao thông tạm thời.

Tỉnh lộ 673 là tuyến đường huyết mạch nối các xã Xốp, Ngọc Linh với đường Hồ Chí Minh và vùng trung tâm. Nếu tuyến này bị chia cắt sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, kinh tế và an ninh của hàng nghìn hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Chính quyền địa phương kiến nghị sớm đầu tư hệ thống kè chống sạt lở kiên cố, nhằm đảm bảo an toàn giao thông và ổn định lâu dài cho người dân vùng cao.

Taluy âm bị khoét sâu, tạo hàm ếch lớn trên tỉnh lộ 673 ẢNH: CẨM ÁI

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, khu vực các xã phía đông Trường Sơn cùng nhiều xã vùng cao như Kon Braih, Đăk Kôi, Đăk Rve, Măng Đen, Kon Plông, Ngọc Linh, Xốp… tiếp tục xuất hiện mây đối lưu phát triển mạnh, gây mưa lớn cục bộ kèm theo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật.