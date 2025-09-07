Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Ngãi: Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng trên tỉnh lộ 673

Hải Phong
Hải Phong
07/09/2025 08:02 GMT+7

Tuyến tỉnh lộ 673, đoạn đi qua xã Xốp và xã Ngọc Linh (Quảng Ngãi) bị sạt lở nghiêm trọng, nguy cơ đứt gãy toàn bộ mặt đường rất cao.

Ngày 7.9, ông Lê Hải Lâm, Chủ tịch UBND xã Xốp (Quảng Ngãi), cho biết mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã làm nhiều đoạn trên tỉnh lộ 673 bị sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt đoạn từ ngã ba Đăk Tả (đường Hồ Chí Minh) đi các xã Xốp và Ngọc Linh.

Quảng Ngãi: Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng trên tỉnh lộ 673- Ảnh 1.

Tỉnh lộ 673 bị sạt lở nghiêm trọng

ẢNH: CẨM ÁI

Theo ông Lâm, địa hình dốc, đất yếu cùng mưa lớn liên tục khiến taluy âm bị khoét sâu, tạo hàm ếch lớn, làm nền đường suy yếu, nguy cơ đứt gãy toàn bộ mặt đường. Hiện chính quyền địa phương đã báo cáo cơ quan quản lý và phối hợp với Công ty CP Xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum triển khai khắc phục bước đầu, đảm bảo giao thông tạm thời.

Tỉnh lộ 673 là tuyến đường huyết mạch nối các xã Xốp, Ngọc Linh với đường Hồ Chí Minh và vùng trung tâm. Nếu tuyến này bị chia cắt sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, kinh tế và an ninh của hàng nghìn hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Chính quyền địa phương kiến nghị sớm đầu tư hệ thống kè chống sạt lở kiên cố, nhằm đảm bảo an toàn giao thông và ổn định lâu dài cho người dân vùng cao.

Quảng Ngãi: Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng trên tỉnh lộ 673- Ảnh 2.

Taluy âm bị khoét sâu, tạo hàm ếch lớn trên tỉnh lộ 673

ẢNH: CẨM ÁI

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, khu vực các xã phía đông Trường Sơn cùng nhiều xã vùng cao như Kon Braih, Đăk Kôi, Đăk Rve, Măng Đen, Kon Plông, Ngọc Linh, Xốp… tiếp tục xuất hiện mây đối lưu phát triển mạnh, gây mưa lớn cục bộ kèm theo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật.

Tin liên quan

Đồng Nai: Khắc phục sạt lở đất trên quốc lộ 14C

Đồng Nai: Khắc phục sạt lở đất trên quốc lộ 14C

Bùn đất từ hai bên taluy tràn xuống quốc lộ 14C sau trận mưa lớn, phủ kín gần 150 m mặt đường, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Khám phá thêm chủ đề

Sạt lở mưa lớn Hàm ếch Chia cắt Quảng Ngãi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận