Sạt lở đất tại công trình Vạn Tường khiến một lao động tử vong thương tâm

Trưa 9.8, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (Quảng Ngãi), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất tại công trình, khiến một người tử vong.

Khoảng 8 giờ 15 cùng ngày, ông N.V.Q (57 tuổi, ở thôn Phú Long 2, xã Vạn Tường), lao động tự do, đang thi công tường chắn chống sạt lở đất thuộc dự án trục chính bắc - nam đô thị Vạn Tường thì bất ngờ một khối đất lớn sạt xuống, vùi lấp cả người và dụng cụ.

Hiện trường vụ sạt lở đất tại dự án trục chính bắc - nam đô thị Vạn Tường (Quảng Ngãi) ẢNH: CẨM ÁI

Ngay sau khi vụ sạt lở đất xảy ra, chính quyền địa phương và người dân khẩn trương cứu hộ. Ban Chỉ huy quân sự xã Vạn Tường huy động khoảng 20 người cùng dụng cụ thủ công đào bới.

Chỉ sau 5 phút, lực lượng cứu hộ tìm thấy và đưa ông Q. ra ngoài, đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế Bình Sơn cơ sở 2. Tuy nhiên, nạn nhân đã không qua khỏi.

Hiện lực lượng công an đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở đất dẫn đến tai nạn thương tâm này.

Dự án trục chính bắc - nam đô thị Vạn Tường do Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.