Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Sạt lở đất tại công trình Vạn Tường khiến một lao động tử vong thương tâm

Hải Phong
Hải Phong
09/08/2025 15:28 GMT+7

Trong lúc thi công tường chắn chống sạt lở đất thuộc dự án trục chính bắc - nam đô thị Vạn Tường (Quảng Ngãi), một lao động tự do không may bị đất vùi lấp và tử vong.

Trưa 9.8, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (Quảng Ngãi), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất tại công trình, khiến một người tử vong.

Khoảng 8 giờ 15 cùng ngày, ông N.V.Q (57 tuổi, ở thôn Phú Long 2, xã Vạn Tường), lao động tự do, đang thi công tường chắn chống sạt lở đất thuộc dự án trục chính bắc - nam đô thị Vạn Tường thì bất ngờ một khối đất lớn sạt xuống, vùi lấp cả người và dụng cụ.

Sạt lở đất tại công trình Vạn Tường khiến một lao động tử vong thương tâm - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sạt lở đất tại dự án trục chính bắc - nam đô thị Vạn Tường (Quảng Ngãi)

ẢNH: CẨM ÁI

Ngay sau khi vụ sạt lở đất xảy ra, chính quyền địa phương và người dân khẩn trương cứu hộ. Ban Chỉ huy quân sự xã Vạn Tường huy động khoảng 20 người cùng dụng cụ thủ công đào bới.

Chỉ sau 5 phút, lực lượng cứu hộ tìm thấy và đưa ông Q. ra ngoài, đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế Bình Sơn cơ sở 2. Tuy nhiên, nạn nhân đã không qua khỏi.

Hiện lực lượng công an đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở đất dẫn đến tai nạn thương tâm này.

Dự án trục chính bắc - nam đô thị Vạn Tường do Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Tin liên quan

Sóc Trăng: Một công nhân tử vong do trượt chân vào máy xay nước đá

Sóc Trăng: Một công nhân tử vong do trượt chân vào máy xay nước đá

Trong lúc xay nước đá tại Cảng cá Trần Đề (Sóc Trăng) để cung cấp cho các tàu cá, một công nhân bị trượt chân rơi vào máy xay, dẫn đến tử vong.

Khám phá thêm chủ đề

Sạt lở Quảng Ngãi sạt lở đất sạt lở đất Vạn Tường tai nạn thương tâm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận