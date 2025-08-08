Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Ngãi: Thả 3 con diều hâu quý hiếm về rừng

Hải Phong
Hải Phong
08/08/2025 18:05 GMT+7

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi thả 3 con diều hâu thuộc loài nguy cấp quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Ngày 8.8, ông Lê Hoài Vũ, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực 14 (Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị vừa phối hợp UBND xã Ba Xa (Quảng Ngãi) thả 3 con diều hâu thuộc loài nguy cấp quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Quảng Ngãi: Thả 3 cá thể diều hâu quý hiếm về rừng - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng thả 3 con diều hâu hoang dã về môi trường tự nhiên

ẢNH: CẨM ÁI

Trước đó, ngày 5.8, người dân thôn Mang Krá (xã Ba Xa) phát hiện 3 con diều hâu hoang dã mắc vào lưới hàng rào của gia đình ông H.V.Q. Công an xã Ba Xa cùng Hạt Kiểm lâm khu vực 14 đã nhanh chóng có mặt, tuyên truyền và vận động ông Q. tự nguyện giao nộp toàn bộ số diều hâu này.

Theo xác định ban đầu, cả 3 con diều hâu có tên khoa học Milvus migrans, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm, được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, lực lượng chức năng đã thả số diều hâu này về rừng tại xã Ba Xa, thuộc lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Hạ Thạch Nham.

Việc kịp thời giải cứu và trả về tự nhiên các con diều hâu đã góp phần quan trọng vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại địa phương.

Xem thêm bình luận