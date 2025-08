Vùng núi miền Bắc mưa lớn, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Lai Châu

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm 5.8 đến sáng 6.8, các tỉnh miền Bắc có mưa giông diện rộng, trong đó một số nơi ghi nhận có lượng mưa lớn trên 80 mm.

Trong đó, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 5.8 đến 8 giờ ngày 6.8 tại trạm Dào San (Lai Châu) 203,3 mm; trạm Mường Nhà 3 (Điện Biên) 99,6 mm; trạm Nậm Băm (Sơn La) 87,8 mm; trạm Bến Tắm (Hải Phòng) là 80,2 mm; trạm Xuân Đỉnh (Hà Nội) là 122,2 mm...

Mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất ở nhiều xã trong tỉnh Điện Biên sáng 1.8 ẢNH: ĐÌNH HUY

Dự báo từ trưa nay 6.8 đến sáng 7.8, vùng núi và trung du Bắc bộ tiếp tục mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm, có nơi trên 150 mm.



Mưa lớn tập trung xảy ra trong khoảng chiều tối và đêm. Người dân cần đề phòng nguy cơ mưa có cường suất lớn với lượng mưa 100 mm/3 giờ gây ngập úng cục bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của mưa lớn, trong ngày hôm nay, địa bàn 10 xã ở Lai Châu có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, gồm: Bum Nưa, Khoen On, Mường Kim, Mường Tè, Mường Than, Nậm Sỏ, Pa Ủ, Pắc Ta, Than Uyên, Thu Lũm.

Chủ động rà soát khu vực nguy cơ có lũ quét, sạt lở đất

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết các trận mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất vừa qua thường xảy ra vào ban đêm hoặc rạng sáng, với cường độ rất lớn trong thời gian ngắn, đặc biệt tại các khu vực địa hình đồi núi dốc, dân cư phân tán.

Trước mỗi đợt mưa lớn, cơ quan này đều có phát tin cảnh báo và đã triển khai hệ thống cảnh báo trực tuyến mưa giông trước từ 30 phút đến 1 giờ (https://iweather.gov.vn/), đồng thời có thể khoanh vùng nguy cơ sạt lở đất đến cấp xã trong khung thời gian từ 1 đến 6 giờ (https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/).

Tuy nhiên, do tính chất cực đoan và phân bố hẹp của mưa lớn cục bộ cũng như đặc tính địa chất, địa hình, tham phủ, việc xác định chính xác nơi nào, vào lúc nào xảy ra lũ quét hay sạt lở đất vẫn là một thách thức lớn.

Cũng theo ông Khiêm, ở khu vực vùng núi, ban chỉ đạo phòng thủ dân sự cấp xã chủ động, thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin dự báo cảnh báo qua 2 hệ thống trực tuyến nói trên để thông báo kịp thời đến người dân.

Ngoài ra, chính quyền và cộng đồng dân cư tại địa phương chủ động huy động lực lượng xung kích rà soát địa bàn, kiểm tra hiện trạng và phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường như nứt đất, nước suối đục ngầu, đất đá lở, cây nghiêng, nghẽn dòng ở các khe suối… chủ động tổ chức di dân, phòng tránh ngay từ sớm.

"Người dân cần nâng cao cảnh giác, theo dõi sát bản tin thời tiết, không chủ quan trong những ngày mưa lớn, đặc biệt là những trận mưa lớn xảy ra vào đêm và sáng sớm", ông Khiêm nói.