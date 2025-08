Miền núi phía bắc tiếp tục mưa lớn trong 3 ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong đêm 4.8 và rạng sáng 5.8, vùng núi miền Bắc có mưa lớn.

Trong đó, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 4.8 đến 3 giờ ngày 5.8 nhiều nơi trên 60 mm như: Dào San (Lai Châu) là 131,2 mm; Việt Vinh (Tuyên Quang) là 62,4 mm...

Vùng núi, trung du miền Bắc nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong đợt mưa từ ngày 5 - 7.8 ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong sáng nay 5.8, vùng núi và trung du miền Bắc tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa 10 - 20 mm, một số nơi trên 30 mm.

Dự báo từ chiều nay 5.8 đến đêm 6.8, vùng núi và trung du miền Bắc có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 90 mm, một số nơi trên 200 mm.

Mưa lớn tập trung trong khoảng chiều tối và đêm, người dân cần đề phòng những trận mưa cường suất lớn với lượng mưa trên 100 mm/3 giờ gây ngập lụt cục bộ.

Ngoài vùng núi và trung du, từ chiều 5 - 6.8 các khu vực khác ở miền Bắc sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 30 - 70 mm, một số nơi mưa trên 150 mm. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, vùng núi và trung du miền Bắc sẽ là vùng trọng tâm mưa lớn từ ngày 5.8 - 7.8. Dự báo tổng lượng mưa phổ biến từ 60 - 120 mm, một số có nơi trên 250 mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn trong những ngày tới, vùng núi 7 tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Mưa lớn "hạ nhiệt" nắng nóng ở miền Bắc

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các tỉnh miền Bắc đã bước qua giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm. Trong ngày 4.8, nhiệt độ tại nhiều tỉnh, thành phố trên 39 độ C, như: trạm Chi Nê (Phú Thọ) là 39,8 độ C; trạm Láng (Hà Nội) là 40,3 độ C; trạm Phủ Lý (Ninh Bình) là 40,2 độ C.

Do nhiều tỉnh miền Bắc bắt đầu có mưa giông nên dự báo thời tiết hôm nay 5.8, nắng nóng miền Bắc bắt đầu hạ nhiệt.

Theo đó, các tỉnh, thành phố đồng bằng miền Bắc gồm: Ninh Bình, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ và Hà Nội nhiệt độ phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Dự báo từ ngày mai 6.8, vùng mưa lớn tiếp tục mở rộng, thời tiết nắng nóng ở miền Bắc dịu dần.