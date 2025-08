Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm trước đợt mưa lớn 4 ngày

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày 3.8, các tỉnh miền Bắc (trừ Lai Châu và Điện Biên), từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông của các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C.

Dự báo từ tối nay 4.8 đến sáng 7.8, miền Bắc có mưa lớn, nắng nóng dịu dần từ ngày mai 5.8 ẢNH: TUẤN MINH

Một số nơi có nắng nóng đặc biệt gay gắt như tại trạm Hòa Bình (Phú Thọ) là 39,7 độ C; trạm Láng (Hà Nội) là 39,7 độ C; trạm Phủ Lý (Ninh Bình) là 39,3 độ C; trạm Tuy Hòa (Đắk Lắk) là 39,3 độ C…

Dự báo thời tiết hôm nay 4.8, các tỉnh miền Bắc (trừ Lai Châu và Điện Biên) tiếp tục có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dự báo từ ngày mai 5.8, nắng nóng ở miền Bắc sẽ dịu dần.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa trong ngày 4 - 5.8 tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tối 4.8 đến sáng 7.8, vùng núi và trung du miền Bắc có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Dự báo lượng mưa cả đợt phổ biến từ 50 - 120 mm, có nơi mưa lớn trên 250 mm.

Các khu vực khác ở miền Bắc có mưa từ 30 - 80 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm; cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100 mm/3 giờ.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Sau nắng nóng, miền Bắc sẵn sàng ứng phó mưa lớn

Trước đó, chiều 3.8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố Bắc bộ đề nghị chuẩn bị ứng phó với đợt mưa lớn trong 4 ngày tới.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất thông báo đến người dân để chủ động phòng tránh.

Các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn.

Ngoài ra, các địa phương cử lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu các địa phương kiểm tra, có biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, đang thi công, đã bị sự cố, hồ chứa nhỏ đã đầy nước; bố trí lực lượng thường trực vận hành điều tiết các hồ chứa, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra trong đợt mưa lớn.