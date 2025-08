Nắng nóng lan rộng các tỉnh miền Bắc và miền Trung

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm qua 2.8, các tỉnh miền Bắc (trừ Điện Biên, Lai Châu), từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Miền Bắc, miền Trung hôm nay có nắng nóng diện rộng ẢNH: TUẤN MINH

Khu vực Huế đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Trong đó, ở miền Bắc, nhiệt độ nắng nóng đo tại trạm Hòa Bình (Phú Thọ) là 38,1 độ C; trạm Bắc Mê (Tuyên Quang) 38 độ C.

Còn tại miền Trung, nhiệt độ nắng nóng đo tại trạm Tam Kỳ (Đà Nẵng) là 38 độ C; trạm Quảng Ngãi 38,3 độ C; trạm Hoài Nhơn (Gia Lai) 38 độ C; trạm Tuy Hòa (Đắk Lắk) là 39 độ C; trạm Cam Ranh (Khánh Hòa) là 38,1 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 3.8, nắng nóng tiếp tục lan rộng khắp các tỉnh miền Bắc (trừ Lai Châu và Điện Biên). Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế và Khánh Hòa tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đặc biệt, khu vực Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 3.8 tiếp tục có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 37 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Dự báo nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng kéo dài nhiều ngày tới; còn ở các tỉnh miền Bắc, cường độ nắng nóng sẽ giảm dần từ ngày 5.8.

Theo định nghĩa của ngành khí tượng thủy văn, gọi là nắng nóng gay gắt khi nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 37 - 39 độ C; khi nhiệt độ cao nhất trong ngày trên 39 độ C gọi là nắng nóng đặc biệt gay gắt.