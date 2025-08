Miền Bắc mưa giông, miền Trung tiếp tục nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm 31.7 và rạng sáng 1.8, các tỉnh miền Bắc có mưa giông diện rộng, riêng vùng núi, trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Miền Bắc có mưa giông diện rộng trong những ngày tới ẢNH: PHAN HẬU

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 31.7 đến 3 giờ ngày 1.8 nhiều nơi trên 100 mm như: trạm Làng Chếu 4 (Sơn La) là 131,6 mm; trạm Pú Nhi (Điện Biên) là 112,4 mm; trạm Bằng Cốc (Tuyên Quang) là 108 mm; trạm Văn Lăng (Thái Nguyên) là 146,3 mm; trạm Bến Tắm (Hải Phòng) là 115.8 mm…

Dự báo thời tiết hôm nay 1.8, vùng núi và trung du miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Dự báo lượng mưa phổ biến từ 15 - 40 mm, có nơi trên 90 mm; nguy cơ mưa trên 80 mm/giờ gây ra ngập úng cục bộ.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 31.7, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Trong đó, nhiệt độ tại trạm Tây Hiếu (Nghệ An) là 37,2 độ C; trạm Đô Lương (Nghệ An) là 37,3 độ C; trạm Quảng Ngãi 38 độ C; trạm Cam Ranh (Khánh Hòa) là 40,4 độ C…

Các tỉnh miền Bắc có nắng nóng cục bộ như tại trạm Hòa Bình (Phú Thọ) 36,6 độ C; trạm Lào Cai là 37 độ C; trạm Bắc Mê (Tuyên Quang) 38,2 độ C…

Miền Bắc hết nắng nóng oi bức, chuẩn bị đón mưa

Trong các ngày 1 - 2.8, các tỉnh Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Dự báo nắng nóng ở các tỉnh miền Trung sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, miền Bắc mưa giông diện rộng, kết thúc đợt nắng nóng kéo dài từ ngày 27.7, từ ngày 4.8 mới oi nóng trở lại.