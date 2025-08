Tai nạn thương tâm trên đường Hà Huy Giáp, 1 người tử vong

Chiều 1.8, Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Hà Huy Giáp, phường An Phú Đông (quận 12 cũ).

Hiện trường tai nạn ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, hơn 14 giờ cùng ngày, xe cứu hộ biển số 51E - 037.xx kéo theo chiếc xe rác (bị hư hỏng phần đầu xe) chạy trên đường Hà Huy Giáp (hướng từ ngã tư Ga đi cầu Phú Long).

Khi đến đoạn qua giao lộ TL22, phường An Phú Đông, TP.HCM, xe cứu hộ kéo xe rác đã xảy ra tai nạn với xe máy biển số 83C1 - 550.xx do một nam thanh niên (quê Sóc Trăng) cầm lái, chạy cùng chiều.

Tai nạn khiến nam thanh niên chạy xe máy tử vong tại chỗ.

Qua tìm hiểu, trước đó, ngày 7.7, chiếc xe rác trên liên quan đến một tai nạn ở xã Tân An Hội (huyện Củ Chi cũ). Đến chiều nay, chiếc xe rác được xe cứu hộ kéo đi và đến khu vực trên thì xảy ra tai nạn.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM đến khám nghiệm hiện trường. Công an cũng đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn cũng như danh tính người tử vong.