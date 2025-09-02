Đồng Nai: Khắc phục sạt lở đất trên quốc lộ 14C

Sáng 2.9, tại đoạn quốc lộ 14C qua thôn Bù Gia Phúc 2, xã Phú Nghĩa, tỉnh Đồng Nai) xảy ra vụ sạt lở đất do mưa lớn, bùn đất tràn xuống mặt đường, kéo dài gần 150 m, khiến mặt đường trơn trượt, các phương tiện giao thông không thể di chuyển.

Bùn đất tràn khắp mặt đường 14C khiến các phương tiện không thể lưu thông ẢNH: C.T.V

Trước đó, do ảnh hưởng bởi mưa lớn kéo dài vào đêm ngày 1.9 và rạng sáng ngày 2.9 đã khiến đất bên đường 14C, đoạn qua thôn Bù Gia Phúc 2, xã Phú Nghĩa (thuộc H.Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cũ) bị sạt lở, tràn xuống lòng đường, gây ùn tắc giao thông và nguy hiểm cho người dân.

Một người dân bị trượt té do trơn trượt ẢNH: C.T.V

Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, ngay sau khi nhận tin báo, Đội CSGT số 4, Phòng CSGT đã báo Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 13 thuộc Phòng Cảnh sát PCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Nai huy động lực lượng, phương tiện xuống cùng phối hợp công an, dân quân tự vệ tại địa phương nỗ lực khắc phục sự cố.

Tại hiện trường, lớp đất bùn dày từ 30 - 50 cm phủ kín mặt đường kéo dài gần 150 m. Các lực lượng đã dùng máy móc, dụng cụ chuyên dụng để dọn dẹp, đồng thời tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, sự cố mới cơ bản được khắc phục. Các phương tiện đã lưu thông qua lại an toàn.

Lực lượng PCCC và CNCH cùng CSGT hỗ trợ một chiếc xe bị 'chết đứng' giữa đường, không thể di chuyển ẢNH: C.T.V

Theo người dân địa phương, đoạn đường này thường xuyên bị ngập lụt mỗi khi mưa lớn khiến bùn, đất tràn ra đường, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân xung quanh và người tham gia giao thông.

Trước đó, tối ngày 1.9, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã phối hợp lực lượng chức năng xã Lộc Ninh kịp thời xử lý sự cố đất đá từ sườn đồi trước Trường THCS Lộc Thái (xã Lộc Ninh, thuộc H.Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cũ) bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn, tạo thành lớp bùn đất dày, tràn ra mặt đường quốc lộ 13, khiến mặt đường trơn trượt, nhiều người dân đi qua khu vực đã bị té ngã, gây thương tích.

Lực lượng công an, dân quân tự vệ tại địa phương cũng được huy động để xử lý sự cố bùn đất tràn mặt đường quốc lộ 14C ẢNH: C.T.V

Sau hơn 2 tiếng nỗ lực, toàn bộ số bùn đất đã được xử lý, mặt đường được xịt, rửa giảm trơn trượt, giúp giao thông trở lại an toàn, thông suốt.

Lực lượng PCCC và CNCH Công an tỉnh Đồng Nai phun xịt lòng đường sau khi bùn, đất đã được dọn sạch ẢNH: C.T.V

Sự khẩn trương và phối hợp hiệu quả của lực lượng chức năng đã góp phần giảm thiểu hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện trong điều kiện thời tiết bất lợi khi tham gia giao thông.

Chiến sĩ CSGT thuộc Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai tham gia khắc phục sự cố sạt lở trên quốc lộ 13 ẢNH: C.T.V

Dự báo mưa lớn còn kéo dài, nguy cơ sạt lở cao. Người dân cần thận trọng khi qua đèo dốc, chính quyền chủ động cảnh báo, ứng phó bảo đảm an toàn giao thông.