Thời sự

Kè sông Tiền tiếp tục sạt lở nghiêm trọng, tổng chiều dài gần 100 mét

Thanh Quân
Thanh Quân
13/08/2025 12:29 GMT+7

Chưa đầy 6 ngày sau lần sạt lở đầu tiên, trưa 12.8, kè Thường Thới Tiền ở xã Thường Phước (Đồng Tháp) tiếp tục sạt lở nghiêm trọng.

Ngày 13.8, thông tin từ UBND xã Thường Phước cho biết đã thực hiện rào chắn và cấm các phương tiện lưu thông qua đoạn đường sạt lở ngay kè Thường Thới Tiền.

Kè sông Tiền tiếp tục sạt lở nghiêm trọng, tổng chiều dài gần 100m- Ảnh 1.

Kè Thường Thới Tiền bị sạt lở nghiêm trọng ngày 12.8

ẢNH: CTV

Trước đó, ngày 12.8, tại công trình kè Thường Thới Tiền (xã Thường Phước) đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 55 mét, làm hư hỏng hoàn toàn phần mái taluy kè, sụp lún vỉa hè và lan can dài khoảng 30 mét, rộng 8 mét, ăn sâu vào mặt đường nhựa khoảng 1,5 mét.

Kè sông Tiền tiếp tục sạt lở nghiêm trọng, tổng chiều dài gần 100m- Ảnh 2.

Điểm sạt lở ăn sâu vào mặt đường

ẢNH: CTV

Khu vực sạt lở nằm đối diện một nhà máy chế biến trái cây. Đáng chú ý, chỉ trong vòng 6 ngày (từ ngày 7-12.8), công trình kè này đã xảy ra 2 vụ sạt lở liên tiếp, với tổng chiều dài gần 100 mét.

Kè sông Tiền tiếp tục sạt lở nghiêm trọng, tổng chiều dài gần 100m- Ảnh 3.

Chính quyền địa phương đã cấm người dân lưu thông qua khu vực sạt lở

ẢNH: CTV

Trước đó, chiều 7.8, một đoạn kè dài 40 mét cũng bị sạt lở, gây hư hỏng thân kè, mái taluy và vỉa hè, tạo hàm ếch ăn sâu vào mặt đường nhựa.

Theo Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu - phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Thường Phước, hiện nay, mực nước lũ đang dâng cao, dòng chảy xiết, nguy cơ tiếp tục sạt lở là rất lớn và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và sản xuất tại khu vực.

Ngay sau sự cố sạt lở, địa phương đã giăng dây, lắp đèn cảnh báo, cấm tất cả phương tiện giao thông qua lại khu vực nguy hiểm, đồng thời thành lập tổ công tác ứng trực 24/24 để theo dõi diễn biến sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân.

Sau khi sau vụ sạt lở ngày 7.8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp Viện Khoa học thủy lợi miền Nam và các đơn vị liên quan khắc phục tạm thời điểm sạt lở bằng giải pháp gia cố bao tải cát và vải địa kỹ thuật. Về lâu dài, sở đã đề nghị đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành khảo sát, đánh giá địa chất khu vực và đề xuất phương án xử lý sụp lún, sạt lở.

Công trình kè Thường Thới Tiền là một hạng mục thuộc Dự án "Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng", có tổng chiều dài 4.065 mét, được chia làm 3 giai đoạn và hoàn thành vào năm 2019, với tổng kinh phí hàng trăm tỉ đồng. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng theo dõi sát sao và triển khai các biện pháp xử lý tiếp theo.

Tin liên quan

Sạt lở nguy hiểm tại kè ven sông Tiền

Sạt lở nguy hiểm tại kè ven sông Tiền

Một đoạn kè ven sông Tiền thuộc tỉnh Đồng Tháp bị sạt lở nghiêm trọng. Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, cấm phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm.

Khám phá thêm chủ đề

Sạt lở sông tiền đồng tháp lũ lụt sụp lún
