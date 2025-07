Nghệ An nỗ lực khắc phục hậu quả lũ lụt

Ngày 25.7, sau khi nước lũ tại các xã vùng cao của Nghệ An rút xuống, lực lượng chức năng và người dân nỗ lực dọn dẹp bùn đất, khắc phục hậu quả. Tại các xã Tương Dương, Con Cuông, Mường Xén, nước rút để lại một lượng bùn đất rất lớn trên các tuyến đường và trong nhà dân. Lực lượng công an, bộ đội đã có mặt để hỗ trợ người dân dọn bùn đất. Trong khi đó, các tuyến QL7, QL16 vẫn đang bị ách tắc nhiều đoạn do sạt lở. Tại các bản vùng sâu bị cô lập hoàn toàn từ 4 ngày qua, ngày 25.7, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đang tìm cách tiếp cận để hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân.

Xã biên giới Mỹ Lý là địa phương thiệt hại nặng nề và bị cô lập từ nhiều ngày qua do lũ ập về quá lớn. Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, cho biết lũ đã nhấn chìm hơn 300 căn nhà, trong đó có 165 căn bị cuốn trôi; trạm y tế và một dãy nhà trường tiểu học cơ sở 2 của xã cũng bị cuốn trôi hoàn toàn. Sau khi lũ rút, tại bản Xằng Trên xuất hiện một vết nứt lớn trên núi, kéo dài hơn 100 m, đe dọa các hộ dân sinh sống phía dưới. Đến sáng 25.7, chính quyền đã sơ tán khẩn cấp hơn 100 hộ và về lâu dài, các hộ dân này sẽ phải di dời đến nơi ở mới vì nguy cơ sạt lở rất cao.

Một người dân xã Tương Dương tìm kiếm vật dụng của gia đình bị lũ cuốn Ảnh: K.Hoan

Cùng ngày, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ VN tỉnh Nghệ An đã đến thăm, chia sẻ với người dân các xã Tam Quang, Tam Thái và Tương Dương bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ. Đoàn trao tặng mỗi xã 2 tỉ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất và ổn định đời sống, trao 500 thùng nước lọc phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, lũ đã làm 4 người chết, 1 người mất tích và 4 người bị thương; 1.170 ngôi nhà bị hư hỏng, cuốn trôi; 15 điểm trường, gần 9.000 ha lúa, hoa màu, cây trồng… bị thiệt hại; nhiều công trình giao thông, thủy lợi, thông tin liên lạc bị hư hỏng nặng nề.