Nhiều địa phương vẫn mưa lớn sau bão số 3, 'tâm lũ' Nghệ An mưa 150 mm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong đêm 24.7 và rạng sáng 25.7, khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, một số nơi ghi nhận có lượng mưa lớn.

Mưa lớn bão số 3 gây ra lũ lụt khiến tỉnh Nghệ An thiệt hại nặng nề ẢNH: Đ.T

Cụ thể, lượng mưa đo từ 1 giờ ngày 24.7 đến 3 giờ ngày 25.7 ở Mường Tùng (Điện Biên) là 144,8 mm; tại Tân Lập 2 (Sơn La) 115 mm; tại Tả Ngảo (Lai Châu) 95 mm; tại Con Cuông (Nghệ An) 86,8 mm; tại Nam Động (Thanh Hóa) 85,2 mm.

Dự báo thời tiết hôm nay 25.7, khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Dự báo lượng mưa trong ngày và đêm nay phổ biến từ 30 - 70 mm, có nơi trên 150 mm.

Ở khu vực Bắc bộ, các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng có mưa rào và giông, có nơi mưa to từ 20 - 40 mm, có nơi trên 100 mm.

Toàn cảnh vùng lũ Nghệ An tan hoang nhìn từ trực thăng thả hàng cứu trợ

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 6 giờ hôm nay đã ghi nhận mưa giông xảy ra ở khu vực phía tây Bắc bộ: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ và dự báo còn kéo dài cả sáng nay.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và cao nguyên Trung bộ trong ngày hôm nay có mưa rào và giông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa phổ biến từ 15 - 30 mm, có nơi trên 70 mm.

Mưa lớn sau bão giảm dần từ 26.7

Ông Hoàng Văn Đại, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết sau mỗi cơn bão, hệ thống thời tiết, khí quyển vẫn còn bất ổn định là nguyên nhân gây ra các đợt mưa lớn sau bão, dù hoàn lưu bão đã tan.

Dự báo từ ngày 26.7 trở đi, mưa lớn sau bão số 3 ở Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng giảm dần.

Do ảnh hưởng mưa lớn sau bão số 3, Nghệ An đang là "tâm lũ", gánh chịu thiệt hại nặng nề của nhiều tổ hợp thiên tai mưa lớn, lũ lụt...

Theo thống kê của UBND tỉnh Nghệ An đến tối 24.7, địa phương này có 4 người chết và 1 người mất tích. Đến 21 giờ ngày 24.7, Nghệ An vẫn còn 24 xã bị lũ cô lập hoàn toàn và cô lập một phần với 196 thôn, bản, 18.087 hộ gia đình bị ảnh hưởng.