Hôm nay Bắc bộ, Nghệ An, Thanh Hóa tiếp tục có mưa lớn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa lớn trong 2 ngày tới.

Xuất hiện một dải mây gây mưa lớn ở miền Bắc trong ngày 24.7 ẢNH: TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Trong đêm 23.7 và rạng sáng nay 24.7, khu vực phía tây Bắc bộ và Thanh Hóa, cao nguyên Trung bộ có mưa, mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 23.7 đến 3 giờ ngày 24.7 nhiều nơi trên 60 mm như: trạm Kiên Thành (Lào Cai) là 140,6 mm; trạm Quang Húc (PhúThọ) là 128,8 mm; trạm Song Khủa (Sơn La) là 81,4 mm; trạm Đập, Thủy điện Ia Grai 2 (Gia Lai) là 69,2 mm; trạm Quảng Thành (Lâm Đồng) là 65,8 mm...

Dự báo thời tiết hôm nay 24.7 đến ngày mai 25.7, khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60 - 130 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm; nguy cơ mưa có cường suất lớn 100 mm/3 giờ, gây ngập lụt cục bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, sáng nay mưa lớn ở Bắc bộ diễn ra khá phức tạp, khi cơ quan này ghi nhận sự xuất hiện của dải mây gây mưa phủ từ khu vực đồng bằng lên tới Lào Cai. Trong sáng nay, đám mây này di chuyển chậm và gây mưa lớn nhiều nơi ở Bắc bộ.

Bão đôi chính thức xuất hiện

Trong chiều và đêm nay 24.7, cao nguyên Trung bộ và miền Đông Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to 15 - 30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo từ ngày 26.7, mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng giảm dần.