Sau bão số 3, Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An hứng đợt mưa lớn trên 200 mm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng hoàn của lưu bão số 3, trong đêm 22.7 và sáng sớm nay, khu vực Bắc bộ có mưa vừa, mưa lớn cục bộ.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Thanh Hóa và Nghệ An sau mưa lớn do bão số 3 gây ra ẢNH: TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 22.7 đến 3 giờ ngày 23.7 có nơi trên 40 mm như: trạm Pú Dảnh (Sơn La) là 73,8 mm; trạm Cao Phạ (Lào Cai) là 67 mm, trạm Lũng Vân (Phú Thọ) là 46 mm…

Dự báo thời tiết ngày 23.7, ở Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 - 30 mm, có nơi trên 80 mm. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, ngay sau đợt mưa lớn do bão số 3 gây ra, từ ngày 24 - 25.7, ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Dự báo lượng mưa trong 2 ngày phổ biến 60 - 120 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm, nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn với lượng mưa 90 mm/3giờ.

Dự báo đợt mưa lớn tới ở Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cảnh báo sạt lở đất do mưa lớn ở 5 tỉnh

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ghi nhận trong 24 giờ qua (từ 4 giờ ngày 22.7 đến 4 giờ ngày 23.7, các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trong đó, lượng mưa đo được tại Như Thanh (Thanh Hóa) là 350 mm; tại Châu Nga (Nghệ An) là 334,6 mm; tại Pú Dảnh (Sơn La) là 197,4 mm; tại Đoàn Kết (Phú Thọ) là 184,8 mm; tại Trạm Tấu (Lào Cai) là 133 mm.

Dự báo trong ngày hôm nay, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm; các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 80 mm.

Trong hôm nay, 5 tỉnh nói trên có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường.