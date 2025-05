Dự báo thời tiết TP.HCM mưa lớn chiều tối: Vì sao nơi ngập nặng, nơi 'bình yên'?

Những ngày đầu tháng 5, thời tiết TP.HCM xuất hiện nhiều trận mưa lớn, trong đó trận mưa ngày 10.5 được xem là trận mưa lớn nhất trong vòng 8 năm qua. Chỉ trong vài giờ, mưa đã gây ngập nhiều tuyến đường, đặc biệt ở TP.Thủ Đức.

Vì sao cùng trận mưa lớn nhưng nơi ngập, nơi không?

Theo thạc sĩ Lê Đình Quyết, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây nguyên, nước mưa rơi xuống có gây ngập nước hay không còn phụ thuộc diện tích mái che, mật độ cây xanh, tính chất bề mặt.

Nếu mưa rơi xuống khu vực có nhiều công trình nhà, mái che thì lượng nước sẽ dồn về nơi đất trống. Cây xanh có vai trò khá quan trọng, mưa xuống một phần nước mưa sẽ theo lá, cành theo thân cây, rễ cây truyền xuống đất, tạo thành nước ngầm. Như vậy, cây xanh có vai trò "gánh đỡ" nguồn nước trên bề mặt.

Cùng một trận mưa, nhưng có nơi bị ngập nặng, nơi thì nước thoát nhanh ẢNH: PHẠM HỮU

Bên cạnh đó, nếu bề mặt là đất, một phần nước mưa sẽ thấm nhanh xuống tạo thành nước ngầm. Bề mặt chỉ toàn bê tông, đường nhựa, gạch lát thì toàn bộ nước mưa sẽ tạo thành nước trên bề mặt, gây ngập nhiều hơn.

Ông Quyết giải thích, nước mưa theo nguyên lý, luôn tìm về nơi trũng hơn. Do đó, giả sử vùng đất, đoạn đường thấp hơn xung quanh 20 cm, bị tác động thêm bởi bề dày lớp nước mưa chưa kịp thoát thì khu vực đó sẽ bị ngập nước. Nếu cường độ mưa mạnh, dồn dập trong thời gian ngắn, nước mưa không kịp thoát ra cống, nước sẽ càng ngập cao.

Trường hợp mưa xảy ra ngay thời điểm triều cường dâng cao, mực nước cửa sông cao thì nước mưa không thoát ra sông kênh rạch nhanh được, quá trình thoát nước gần như bị "tê liệt". Mưa tới đâu bề dày lớp nước dâng nhanh tới đó, nền càng trũng thì tình trạng ngập càng nặng.

Vì vậy, cùng hứng trận mưa lớn, nhưng trên địa bàn TP.HCM nơi bị ngập rất nặng; nơi thì nước ngập xấp xấp gần pô xe, nhưng rút nhanh sau đó.

Từ đây, ông Lê Đình Quyết chia sẻ, để hạn chế ngập trong đô thị cần tăng cường diện tích cây xanh, vừa có vai trò hấp thu bụi, cải thiện chất lượng không khí, tạo cảnh quan vừa có tác dụng làm hạ nhiệt (che nắng) và đặc biệt có vai trò làm giảm đáng kể ngập.

"Các vỉa hè ở đô thị không nên bịt kín bằng bê tông, mà sử dụng lát gạch loại gạch có khe thoát nước, hoặc trồng xen cây xanh. Hơn nữa, cần tăng cường ý thức, không vứt rác bừa bãi để các miệng cống thoát thông thoáng khi mưa xuống không bị tắc nghẽn do rác", ông Quyết nói.

Thời tiết TP.HCM mấy ngày tới ra sao?

Sáng nay, từ 7 giờ sáng, thời tiết TP.HCM đã khá oi bức, trời nắng. Nhiều người đi ngoài đường cảm thấy rát da vì nắng gắt vào sáng sớm. Nhiệt độ lúc 8 giờ ở Tân Sơn Nhất là 30oC, độ ẩm 75%, gió bắc đông bắc 2 m/giây.

Người dân chật vật di chuyển qua nước ngập sau trận mưa đặc biệt to sáng ngày 10.5 ẢNH: PHẠM HỮU

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều đến tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông, người dân cần đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét, mưa đá. Hôm nay, mưa sẽ xuất hiện sớm cho khu vực ven biển phía đông từ TP.HCM cho tới Sóc Trăng từ buổi trưa. Nhiệt độ cao nhất dao động 33 - 35oC, có nơi trên 35oC.

Thời tiết TP.HCM hôm nay mây thay đổi, ngày nắng, chiều có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 34oC.

Từ 2 - 3 ngày tới, thời tiết Nam bộ dự báo mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông, người dân cần đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét, mưa đá.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây nguyên, những ngày cuối tháng 5, thời tiết Nam bộ khả năng nắng nóng vài ngày với nhiệt độ cao, nhưng người dân vẫn cần đề phòng mưa rào và giông rải rác.