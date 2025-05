Dự báo thời tiết TP.HCM: Mưa rất to ở Thủ Đức, Hóc Môn, Q.12 chiều tối nay 12.5

Sau buổi trưa nắng gắt, qua đầu giờ chiều, mây đen phủ khắp TP.HCM như: khu vực trung tâm, Q.Bình Thạnh, TP.Thủ Đức, Q.Phú Nhuận. Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây nguyên dự báo chiều tối nay có mưa rất to tại nhiều nơi, đặc biệt là TP.Thủ Đức, Q.12, H.Hóc Môn.

Theo cơ quan khí tượng, hôm nay áp cao lạnh lục địa di chuyển ra phía đông và suy yếu. Hội tụ gió ngay trên khu vực Nam bộ đang hoạt động tốt lên, thể hiện tốt ở các mực khí quyển. Trên mực 500mb, cao cận nhiệt đới trục qua Nam bộ tiếp tục lấn tây tạo nên những nhiễu động tốt.

Dự báo thời tiết TP.HCM mưa rất to chiều tối nay ở một số nơi ẢNH: PHẠM HỮU

Lúc 12 giờ 50, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây nguyên cho biết, hình thế gây mưa giông xuất hiện gồm: rãnh áp thấp trên cao có trục tây bắc - đông nam qua Nam Trung bộ và nam Biển Đông.

Theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây giông đang phát triển và gây mưa kèm giông, sét trên khu vực H.Hóc Môn, H.Củ Chi và H.Bình Chánh.

Dự báo trong chiều nay, mây giông tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm theo giông, sét cho các quận, huyện trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5 - 15 mm, có nơi trên 20 mm. Trong cơn giông, người dân cần đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5 - 7 (từ 8 - 17 m/giây), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Cụ thể, cơ quan khí tượng cho biết, ngay từ trưa, mây đối lưu bắt đầu phát triển mạnh và gây mưa sớm cho Nam bộ, xảy ra sớm ở các tỉnh miền Tây. Sang chiều mây phát triển rộng.

Người dân ở TP.Thủ Đức, Q.12 và H.Hóc Môn đề phòng mưa rất to kèm giông ẢNH: PHẠM HỮU

"Dự báo, hôm nay sẽ xảy ra nhiều nơi với Nam bộ, gia tăng những cơn mưa vừa, mưa to. Dự báo tâm mưa lớn trong chiều tối nay là Long An, Tây Ninh, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu... Trong cơn giông, người dân cần đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét, mưa đá", đại diện Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây nguyên thông tin.

Riêng thời tiết TP.HCM hôm nay: mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. TP.Thủ Đức, Q.12, H.Hóc Môn đề phòng ngập do mưa lớn.

Khu vực trung tâm và H.Cần Giờ, Nhà Bè có mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông, có nơi mưa vừa, mưa to.

Mưa rất to là gì?

Từ 48 - 72 giờ tới, hội tụ gió trên khu vực Nam bộ duy trì. Áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực giữa Biển Đông. Nam bộ nằm ở rìa phía tây của hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới nên hội tụ vẫn diễn ra mạnh. Gió tây nam có cường độ yếu đến trung bình.



Dự báo thời tiết Nam bộ từ 48 - 72 giờ tới mây thay đổi, ngày nắng. Mưa còn duy trì diện rộng trong ngày 13.5, tuy nhiên diện mưa và mưa vừa, mưa to sẽ giảm hơn so với ngày hôm nay. Sang ngày 14.5, diện mưa vừa, mưa to sẽ gia tăng trở lại, tâm mưa sẽ là phía bắc của Đông Nam bộ. Trong cơn giông cần đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét, mưa đá.

Định nghĩa về mưa to, mưa rất to, chuyên gia khí tượng cho biết, mưa to (hay còn gọi mưa lớn) là hiện tượng mưa với tổng lượng mưa đạt trên 50 mm trong 24 giờ trong đó mưa với tổng lượng mưa từ trên 50 - 100 mm trong 24 giờ là mưa to; mưa với tổng lượng mưa trên 100 mm trong 24 giờ là mưa rất to. Tổng lượng mưa là tổng lượng nước mưa đo được tại một địa điểm cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. Tổng lượng mưa thường được biểu thị bằng chiều cao lớp nước tích lũy trên một bề mặt phẳng, không thấm nước, nếu toàn bộ lượng mưa đó không bị chảy tràn, thấm xuống đất hoặc bốc hơi. Đơn vị đo lượng mưa phổ biến ở nước ta là milimet (mm).